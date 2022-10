(28 de octubre del 2022. El Venezolano).- «Lift me up», el primer tema de Rihanna en seis años para la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever, ha visto esta madrugada la luz convertida en un homenaje al actor Chadwick Boseman, el protagonista de la primera entrega de la saga, fallecido en 2020.

El tema fue escrito por la diva de Barbados, Temilade Openiyi, -una artista nigeriana conocida como Teams-, el compositor Ludwig Göransson y el director de la película, Ryan Coogler.

«Lift me up» es una canción instrumental, casi una nana, en la que sus autores tratan de reflejar la pérdida de un ser querido.

“Después de hablar con Ryan y escuchar el sentido que quería darle a la película y la canción, quería escribir algo que retratara un cálido abrazo de todas las personas que he perdido en mi vida. Traté de imaginar cómo me sentiría si pudiera cantarles ahora y expresar cuánto los extraño”, señaló Teams en un comunicado recogido por Vulture, reseñó El Nacional.

Los primeros versos de la canción dicen «Lift me up / Hold me down / Keep me close/ Safe and sound» (Levántame / Abrázame / Mánteme cerca / Sano y salvo).