(27 de octubre del 2022. El Venezolano).- Las memorias del príncipe Enrique de Inglaterra, que han causado una obsesiva expectación en todo el mundo desde que se anunciaron el año pasado, saldrán a la venta el 10 de enero.

La editorial Penguin Random House presentó el libro, titulado “Spare” (“Repuesto”), como un relato contado con una “honestidad cruda e inquebrantable” y lleno de “perspicacia, revelación, autoexamen y una sabiduría ganada a pulso acerca del poder eterno del amor sobre el dolor”.

En un comunicado el jueves, Penguin Random House recordó el impactante deceso de la madre de Enrique, Diana, en 1997 y la imagen de él y su hermano, Guillermo, “caminando detrás del féretro de su madre mientras el mundo observaba con pena — y horror”.

“Mientras Diana, la princesa de Gales, era enterrada, millones de personas se preguntaban qué debían estar pensando y sintiendo los príncipes, y cómo serían sus vidas a partir de ese momento”, apuntó la nota, reseñó AP

“Para Enrique, esta es por fin su historia”. El título de las memorias es una aparente referencia a que Enrique es un “repuesto” real, ya que no es el primero en la línea de sucesión, el puesto que ocupa su hermano Guillermo, actual príncipe de Gales.

El libro, de 416 páginas, se publicará en 16 idiomas además de en formato audiolibro con la voz de Enrique. Los términos financieros del acuerdo no se han revelado, pero el duque de Sussex donará los ingresos a organizaciones benéficas británicas. Ya ha entregado 1,5 millones de dólares a Sentebale, el colectivo que cofundó con el príncipe Seeiso de Lesoto para ayudar a los niños y jóvenes de Lesoto y Botsuana afectados por el VIH/sida.