(26 de octubre del 2022. El Venezolano).- Las precipitaciones ocurridas recientemente en Las Tejerías, estado Aragua, dejaron como saldo negativo varias decenas de fallecidos, desaparecidos y personas que además de perder a sus seres queridos quedaron damnificados debido a las fuertes lluvias que arrasaron con lo poco o mucho que tenían. La ‘Isla del Encanto’ Puerto Rico, también se vio afectada por el huracán Ian. El venezolano Manuel Conecta, se solidarizó junto a su equipo con estas víctimas de los desastres naturales.

El joven influencer venezolano Manuel Conecta, quien cuenta con 2 millones cien mil seguidores en instagram, una vez más junto a su equipo de trabajo y colaboradores prestaron la ayuda a los más necesitados, en este caso a los afectados de los desastres naturales de Venezuela y Puerto Rico.

Con la situación en Las Tejerías, estado Aragua, se demostró que en el país aún existe la solidaridad. El creador de contenido manifestó que apenas se enteraron de lo sucedido no dudaron en buscar las maneras de brindar apoyo a los afectados.

“Tuve la oportunidad de ir con Reggi El Auténtico(@reggiautentico) que también decidió unirse a las ayudas. Fuimos nosotros dos y nos encontramos con un escenario bastante caótico por decirlo así por el tema a nivel natural, pero si nos sorprendió ver a tantas personas unidas por una misma labor, había personas de distintos cuerpos de seguridad, civiles, ayudando entre los mismos vecinos y una cantidad de gente movilizada de manera increíble. Muchas personas que llegaban con su aporte de donaciones y realmente siento que es lo que necesitábamos en estos momentos tan duros después de esa tragedia”, expresó muy emotivo por la situación.

Confesó que al ver tantas personas quedar sin hogar fue imposible no sentirse conmovido. El oriundo del estado Zulia, indicó que “es una cosa increíble de verdad. Muchísima personas quedaron sin casas, no es la primera vez que tengo la oportunidad de verlo, pero es una tragedia de gran escala que por supuesto enluto a todo el país y a gran parte del mundo porque fue una noticia a nivel internacional”.

Manuel señaló que este desastre natural hizo que muchas personas se unieran por un bien en común, ayudar a los afectados de Las Tejerías. Ciudadanos de diferentes estados de Venezuela se acercaron hasta el lugar para brindar una mano amiga a los que quedaron sin viviendas, sin familiares. Afirmó sentirse orgulloso de esta solidaridad.

Comentó que recibió apoyo de empresas privadas para contribuir con las necesidades de los damnificados. Entre las colaboraciones fue que llevaron más de 600 litros de agua y “pudimos llevar también otras cosas, pero pensamos que el agua era algo fundamental”.

Creadores de contenido, artistas, cantantes, venezolanos y extranjeros, son algunos de los que están en contacto con el influencer zuliano para articular las ayudas para Las Tejerías. Aseguró que se mantienen en comunicación constante para ver en qué pueden colaborar.

Recalcó que el tema de Las Tejerías, es delicado y por lo tanto debe tratarse con responsabilidad, pues muchas personas resultaron afectadas no sólo con las pérdidas materiales sino que perdieron a sus seres queridos en la tragedia.

En Puerto Rico

Manuel Conecta traspaso las fronteras de Venezuela con su gran corazón y solidaridad con los más necesitados. Luego de que el huracán Ian, azotó Puerto Rico, el joven en colaboración con el influencer canadiense Zachery Dereniowski, (@mdmotivator) se presentaron en la ‘Isla del Encanto’ para brindar una mano amiga.

En el país caribeño se encontraron con una señora en una zona bastante alejada, ambos se acercaron hasta ella, quien estaba en un puesto deteriorado y le pidieron que les regalara agua. Sin dudarlo y sin ningún problema se las dió. No les cobro nada.

“Gracias a ese gesto tomamos la decisión de regalarle $500. Después nos enteramos que ella estaba pasando por una muy mala situación, que se había quedado sin trabajo y después con el huracán, la situación había sido muy dura. Eso nos demostró como siempre que las personas que menos tienen son las que tienden a dar más”, expresó Manuel.

Manuel Conecta busca las maneras de ayudar al prójimo sin importar la nacionalidad, raza o posición política de las personas. Él solo se fija en su honestidad y ganas de afrontar la vida de forma positiva.

Sorpresa en Cubiro

El influencer venezolano sorprendió a un niño de 11 años luego de que gracias a la ayuda de sus colaboradores le pudiera regalar una casa al pequeño que trabaja para cumplir sus sueños sin dejar de lado sus estudios, en Las Lomas de Cubiro, estado Lara.

“Siento que es una de los casos que me ha conmovido por dentro, ver a un niño de tan corta edad hablando con una determinación tan gran grande, de una solidaridad y una fuerza tan increíble de salir a trabajar todos los fines de semana para tener la posibilidad de cumplir su sueño”.

A pesar de ya tener una casa propia, el niño no dejó de salir a trabajar en Las Lomas: “Eso es otra cosa que nos demuestra que apenas te lleguen las ayudas o cualquier bendición que Dios te presenta, siempre seguir con la misma determinación de cómo lo venías haciendo. No porque te llega un aporte vas a dejar de trabajar. Este niño de 11 años, entendió todo lo contrario, que con trabajo iba a conseguir más bendiciones”, expresó Manuel Conecta.

Este caso es uno de los más vistos y comentados es las redes sociales de @manuelconecta por la humildad que tiene el pequeño que lucha por cumplir sus metas y no desiste ante las situaciones difíciles que se le presentan por no ser tan privilegiado económicamente, eso no lo detendrá para cumplir sus sueños y los de su familia.