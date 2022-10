(24 de octubre del 2022. El Venezolano).- El ex primer ministro Boris Johnson anunció el domingo que no se postulará para encabezar al Partido Conservador, con lo que puso fin a un breve intento por regresar al cargo de primer ministro del que fue obligado a salir hace poco más de tres meses.

Su retiro deja al ex ministro de Hacienda Rishi Sunak como el principal favorito a convertirse en el próximo premier británico —el tercero este año— en un momento de agitación política y fuertes desafíos económicos. Podría ganar la contienda incluso el lunes.

AP reseñó que ee esperaba ampliamente que Johnson, quien fue obligado a dejar el cargo en julio en medio de un escándalo de ética, tomara el lugar de Liz Truss, quien renunció la semana pasada después de que su paquete económico de recorte de impuestos causó agitación en los mercados financieros y socavó su autoridad dentro del partido gobernante.

Johnson pasó el fin de semana intentando obtener apoyo de otros legisladores después de regresar de unas vacaciones por el Caribe, y sostuvo conversaciones con los otros dos aspirantes, Sunak y la presidenta de la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt.

El domingo por la noche señaló que había recabado el respaldo de 102 colegas, por encima del umbral de 100 que se requieren para postularse.

Pero seguía muy por detrás de Sunak, y señaló que había llegado a la conclusión de que “no se puede gobernar de manera efectiva a menos que se tenga un partido unido en el Parlamento”.

La perspectiva de un posible regreso de Johnson ha causado más agitación en un Partido Conservador ya de por sí dividido. Llevó al partido a una contundente victoria electoral en 2019, pero su gobierno se vio opacado por escándalos de dinero y asuntos éticos que finalmente resultaron ser demasiado para el partido.

En su comunicado del domingo, Johnson insistió en que estaba “en buena posición para obtener un triunfo conservador” en las próximas elecciones nacionales, en 2024. Y añadió que posiblemente habría ganado la votación del Partido Conservador ante cualquiera de sus dos rivales.

“Pero en los últimos días he llegado tristemente a la conclusión de que esto simplemente no sería lo correcto”, aseguró. “Por lo tanto me temo que lo mejor es no permitir que prosiga mi nominación y darle mi apoyo a quien sea que gane”.