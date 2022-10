(23 de octubre del 2022. El Venezolano).- Es la ferviente esperanza de Donald Trump que, de alguna manera, vuelva a ser presidente. Tal vez sea en 2025, con su reelección por el pueblo estadounidense. O tal vez, parece pensar, podría suceder antes. El lunes, postuló que un poco de infamia teorizada del FBI justificaría “declarar [ing] las elecciones de 2020 irreparablemente comprometidas” que conducirían a una “nueva elección, ¡inmediatamente!”

Con suerte, no hace falta decir que esta es una demanda infundada e irrealizable. No existe un mecanismo para descartar simplemente una elección presidencial, incluso si estuviera justificado, que aquí no lo es. Pero lo importante es que Trump cree o finge creer que podría ser. Que el gobierno del presidente Biden es ilegítimo. Este es el mensaje que está enviando a sus partidarios: que el gobierno debe cambiar a su favor.

Esto debe considerarse en el contexto de una nueva encuesta desconcertante publicada por YouGov: cuatro de cada 10 estadounidenses piensan que es probable que se produzca una guerra civil en la próxima década. Entre los que dicen haber votado por Trump en 2020, es más del 50 por ciento, un grupo que también espera que la violencia política aumente “mucho” en los próximos años, según el Washington Post.

Deberíamos estipular que la discusión sobre la guerra civil es muy diferente de cualquier conflicto real. De hecho, los expertos en conflictos civiles creen que un conflicto armado total entre grupos políticos es poco probable por una variedad de razones, y que la violencia política podría manifestarse en forma de estallidos esporádicos. No mucho consuelo, ciertamente, pero algo. Por supuesto, eso suponiendo que las tensiones estallan. Confiar en la opinión pública como un indicador de lo que es probable que suceda es comprensiblemente complicado.

Dicho esto, los estadounidenses generalmente ven el peligro de una guerra civil, lo que sea que eso signifique en la práctica, como muy real. En la encuesta de YouGov, realizada para The Economist, el 14 por ciento de los encuestados dijo que la guerra civil era “muy probable” dentro de 10 años. Un 29 por ciento adicional dijo que era “algo probable”. Sin embargo, entre los votantes de Trump, esas cifras fueron 19 por ciento y 34 por ciento, respectivamente, o 53 por ciento en total. Entre los votantes de Biden, el total fue poco más de un tercio.

