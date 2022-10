(23 de octubre del 2022. El Venezolano).- Causa estupor y temor, ver la televisión o algún medio de comunicación social, el observar esos desmanes de la naturaleza, como terremotos Huracanes, inundaciones, destrozos a las diferentes estructuras de la naturaleza , vías de comunicación, construcciones modernas, si se quiere, destrozos inclementes, sin explicación ninguna. Obligatoriamente nos lleva a retrotraernos a los pasajes bíblicos, sobre todo a las revelaciones y lo que dice el nuevo testamento o de la biblia cristiana, con referencia a las epístolas de San Juan y de Judas, los comentarios de advenedizos, donde viva o que se encuentre fuera de sus predios. Siendo natural de este planeta, con la referencia a las 7 plagas de Egipto.

Por Carlos Méndez Martínez

Es justo reconocer estos pasajes bíblicos sobre el apocalipsis, como un hecho de relevancia al cumplimiento de esas acciones, orar contra la derrota de una bestia malvada, en un juicio final divino y sobre el fin de los tiempos, a veces es temerario, por temor hablar sobre ello, pero lo que acontece en la vida actual, tratamos de darle crédito al consentimiento científico, obviando lo divino, hasta los faltos de fe.

Pero no hay explicación alguna. Los que creemos en Dios pareciese que el juicio final de los tiempos, ha llegado a su hora, de allí que me pareciese esta la señal del apocalipsis, las luchas entre humanos y países enteros, las grandes señales del cielo y la tierra, naturaleza en general los animales deformes aparecidos, el terror de los hechos, donde van a un cesto los valores bíblicos. Los gobiernos que no actúan con el interés y atención necesaria, sobre los asuntos médicos sobre enfermedades y pandemias, con participación de las nuevas adversidades adineradas, donde entra en juego los evangelios de Lucas y Juan. Las divisiones políticas, humanas, las señales inequívocas del cielo, como salen a flote las siete plagas que llamaron del Apocalipsis, el agua se transforma en sangre, las ranas como plagas, la mortandad de personas y animales, lluvia de granizo y fuego, la plaga de las langostas, las tinieblas, muerte de los primogénitos y la salida del hogar, en ese momento Egipto. Jesús dijo sobre las ocurrencias de guerras, señales en los cielos y en la tierra, el sol se tornara en tinieblas y la luna en sangre, habrá terremotos huracanes inundaciones, etc. los mares y los ríos se saldrá de sus cauces y sus límites, así aparecerá en el cielo la gran señal del hijo del hombre, créalo o no lo crea, se está dando como se vaticinó en esa época, dios nos coja confesado y tenga piedad de todos los creyentes y no creyentes. Pero estar preparados bajo las oraciones de cada quien en sus creencias. Dios nos bendiga a todos y nos proteja.