(23 de octubre del 2022. El Venezolano).- Durante la pandemia de Coronavirus, el mercado laboral en Estados Unidos y en todo el mundo cambió. Muchos trabajadores vieron afectadas sus actividades laborales debido a las restricciones sanitarias, teniendo que adaptarse al trabajo virtual o viéndose obligados a detener sus tareas hasta que las autoridades permitieran el libre tránsito público.

Según datos del U.S Bureau of Labor Statistics, en tan solo 2020 Estados Unidos perdió cerca de 21 millones de empleos, aunque con el paso del tiempo la reactivación económica logró disminuir esta cifra, pero no al nivel previo a la pandemia. La tasa de desempleo rozó el 13% en diciembre de ese año, reseñó Radio WTC.

El trabajo virtual se ha convertido en una pieza fundamental para el mercado laboral a nivel global, pero no todos los puestos lo permiten. En la actualidad, y frente a este escenario, ¿Cuáles son los perfiles profesionales más solicitados en Estados Unidos?

Profesiones más demandadas en Estados Unidos

Los trabajos de mayor demanda son aquellos relacionados a las finanzas, sistemas informáticos e ingeniería. Sin embargo, el abanico de posibilidades es amplio. Algunos de los más necesitados son:

Gerente de construcción

Gerente de finanzas

Especialista en soporte y computación

Diseñador y desarrollador de software

Enfermero registrado

Mecánico industrial

Gerente de publicidad, promociones y marketing

Terapeuta físico

Anestesista

Personal especializado en logística

Electricista

Personal docente de nivel primario

Experto en estadística

Analista de sistemas computacionales

Ingeniero en electrónica

Desde 2020, Estados Unidos registró un aumento de inmigrantes contratados dentro del mercado laboral, en determinadas áreas:

Gerencia empresarial

Servicios

Informática

Servicio profesional y técnico

Seguros y finanza

Comercios al por mayor

Sin embargo, hubo otros sectores en los que el empleo de inmigrantes se vio perjudicado: servicio de hostelería y comidas, administración, entretenimiento y bienes raíces son las principales de ellas.

Por otro lado, Estados Unidos ofrece una amplia variedad de visas para poder ingresar al mercado laboral. Algunas de ellas son la H-2B, para trabajadores con o sin experiencia y sin títulos profesionales; la H-2A para sectores vinculados a actividades agrícolas; y la H-1B para empresas que necesitan trabajadores con altas calificaciones.