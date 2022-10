(23 de octubre del 2022. El Venezolano).- El lunes 24 de octubre inició en la Florida el período de votación adelantada en persona de cara a las elecciones de medio término del martes, 8 de noviembre. En los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach, dicho período se extenderá hasta el 6 de noviembre.

Por Ricardo Negrón Almodóvar

La votación por adelantado en persona es una manera conveniente y flexible de ejercer el derecho al voto, y este año podría beneficiar enormemente a los floridanos que fueron desplazados tras el embate del huracán Ian. Muchos de los afectados se vieron obligados a mudarse temporalmente con familiares o amigos que residen en otros puntos del estado, incluida la zona sur. Según All Voting is Local, una entidad no partidista que defiende el derecho al voto, es importante que la comunidad hispana sepa que, aunque su domicilio haya cambiado por cualquier motivo, no se le puede negar el derecho al voto sin importar la ciudad o condado donde se encuentre.

A su vez, aquellos que deseen votar por correo deben solicitar su boleta/papeleta antes de las 5 p.m. del sábado, 29 de octubre, para que se le envíe por correo a su dirección actual. La boleta debe ser recibida en la oficina del supervisor de elecciones a más tardar el martes, 8 de noviembre, a las 7 p.m. También puede depositarse en persona en una urna segura ubicada en un centro de votación temprana durante los horarios de operación, o puede ser entregada en la oficina del supervisor de elecciones. Antes de enviar su papeleta, el elector debe leer las instrucciones con detenimiento y firmar en el lugar indicado en el sobre provisto.

Una persona designada para recoger o devolver papeletas de Voto-Por-Correo para otro votante, legalmente puede poseer sólo su propia boleta y la de los miembros de su familia inmediata, además de otras dos papeletas.

Quienes hayan solicitado la boleta para votar por correo, pero decidan hacerlo en persona por cualquier motivo, pueden presentarse en el centro de votación el 8 de noviembre e intercambiar la papeleta que recibió por correo por una que le permite sufragar en persona. Los electores pueden verificar dónde les corresponde votar utilizando el localizador de precintos.

Aquellos electores que deseen actualizar su dirección postal pueden hacerlo en línea visitando la página web de la oficina del supervisor de elecciones del condado donde reside. Dicha gestión también puede realizarse en persona en un centro de votación. Solo los residentes de los condados Charlotte, Lee y Sarasota pueden realizar esta gestión por teléfono, conforme a una orden ejecutiva emitida por el gobernador Ron DeSantis.

Cualquiera que tenga alguna dificultad o percance con el proceso de votación puede comunicarse a las líneas de ayuda. Quienes interesen unirse al equipo de trabajadores electorales pueden encontrar información haciendo click aquí.

Las urnas de votación abren de 7 a.m.- 7 p.m. martes, 8 de noviembre..