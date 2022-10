(22 de octubre del 2022. El Venezolano).- EL DEBATE, entre Rubio y Demings si bien no estuvo a la altura que hubiésemos deseado, evidencio a un Rubio totalmente desenfocado, nervioso y en algunos momentos incluso fuera de control. Demings fue frontal y supo atacarlo y desmentirlo en muchas ocasiones, quienes conocen muy bien a Rubio afirman que parecía más un robot programado para el debate o sea que lo habían preparado casi que de manera automática y por eso cuando lo sacaban del libreto se desendiabla e incluso se molestaba. Vamos a estar claro, aquí el que está decidido a votar por cada uno de ellos no cambiara su voto, pero los que hasta ahora estan indecisos es posible que inclinen su voto más por la aspirante que por el titular…

Por Oswaldo Muñoz

COMO ocurriera durante los últimos años del poder zarista, Rusia ha entrado en un estado de alerta continuo que abre la puerta a que sus autoridades adopten medidas extraordinarias. El presidente Vladímir Putin aprobó este miércoles dos decretos que permitirán cerrar a dedo sus regiones. Dos años después de la llegada de la pandemia, la amenaza ahora no es el coronavirus, sino “el régimen de Kiev”, en palabras del mandatario, quien consideró una urgencia nacional dar este paso tras esbozar un escenario catastrófico con atentados en sitios públicos y centrales nucleares. Sus gobernadores, sin embargo, trataron de calmar a los ciudadanos al comparecer tras el discurso del jefe del Kremlin con las promesas de que todo está bien y no es necesario imponer ninguna restricción de movimientos. Tras décadas de estabilidad, un factor que recalcan siempre las autoridades rusas, el temor a quedar aislados empieza a ser generalizado entre la población…

ES INCREÍBLE como los republicanos insisten en utilizar el mensaje del socialismo y comunismo para tratar de conquistar votos, en vez de dedicarse a trabajar en pro del distrito que loa eligió. Con las mentiras quieren capitalizar a los ciudadanos de Nicaragua, Venezuela y obviamente Cuba (tienen más de 60 años habiéndolo) y ahora también Colombia, con el falso mensaje de que aquí se va q instaurar el comunismo o el socialismo y además que la presencia de venezolanos se debe a una política orquestada y organizada por Maduro, la verdad que el nivel de mentira y de hacer el ridículo no tiene límite. Trabajen por su distrito o por su Estado, con propuestas sería y convincente y dejen ya de hacer politiquería y demagogia con el dolor de nuestros pueblos…

OJALÁ y las elecciones para seleccionar al candidato de la oposición sea un proceso que conlleve a la unión verdadera de los distintos sectores que se oponen a Maduro, y que no sea una selección entre los que agrupan de manera mayoritaria a este sector. Decimos esto porque de no ser absoluta y verdaderamente unitaria le estaríamos colocando en bandeja de plata la continuidad del actual gobierno. Si existen deseos reales y sinceros de salir de Maduro debería de ser de esa manera, lo otro es colocar primero los intereses políticos y personales primero que el país. Ustedes tienen en sus manos, por lo menos intentar de cambiar al país, y la historia será contada tal y como sucedió….. SE acabó el espacio, no se olviden que con Dios somos mayoría y mil gracias por NO FUMAR