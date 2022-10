La semana pasada tristemente lo dijimos. Luego de la tragedia de Tejerías, vendrían otras. No es la naturaleza. Ella no castiga a nadie, ni tiene sentimientos. La naturaleza es así y el hombre no termina de entender que no podemos exigirle que se comporte. La cosa es al revés, somos nosotros los que tenemos que entenderla y adaptarnos, prepararnos a sus designios.

Ella siempre reclama lo que le pertenece.

Nosotros nos creemos dueños e invadimos sus territorios sin respetar las reglas.

se construye donde no se debe ni como se requiere.

No puede pasar nada distinto si las autoridades no actúan y peor, si la gente, la opinión pública calla y no reclama los errores al no planificar.

En Aragua no es la primera vez que esto ocurre. Ni será la última para desdicha de la población. La tragedia de 1987 no enseñó o mejor dicho, no se aprendió.

Igual lo sucedido en 1993 y en 2022 en Tejerías tampoco pedagógicamente fue internalizado.

Maduro y su ministro se burlan de los afectados y de la opinión pública, cuando señalan la colonización española como responsable. Tejerías fue fundada en 1904. Hacía tiempo que los hijos se le habían rebelado a la Madre Patria.

Por qué el silencio

No voy a abundar en detalles sobre lo ocurrido. Eso ya es un hecho público y notorio. El asunto que más nos preocupa, es la carencia, la ausencia de la plataforma unitaria en el debate de las responsabilidades.

Omar Barboza ha hecho un mutis gigantesco e igual otros actores de la vida pública.

Las primarias no pueden tener mayor importancia con esto que vive y padece la mayoría.

Esta actitud de la dirigencia política explica su representación más importante. Hasta la misma María Corina insiste en el tema político, cuando las grandes mayorías se conectan a los temas que a ellos por diversas razones interesan.

La plataforma unitaria debe hacer un receso del tema de las primarias y declararse en emergencia ante las consecuencia de las fuertes y peculiares lluvias. El interés de los partidos no puede estar por encima del país.

Como dice el libro eclesiastés de la Biblia, hay tiempo para cada situación.

De hacerlo la plataforma unitaria, se puede reconectar una dirigencia política que todos los estudios de opinión, los ubican en un 10% sumados todos.

Encuesta datanalisis

Como es natural, los candidatos y sus seguidores niegan cualquier estudio numérico que no los favorezca, Yo prefiero asumir la parte de valor de cada opinión mostrada a través de estadísticas.

Esta encuesta fue pagada por la ONU, nada más y nada menos.

¿Por qué el ente mundial pagaría una encuesta de una empresa mala, sin credibilidad?

Ninguna encuesta muestra la verdad total de quien hace el estudio. Pues el resultado original lo tiene quien lo pagó. No obstante, algo de realidad puede interpretarse. Quién las hace tampoco permitiría que se desnaturalice su contenido.

Los argumentos y análisis muchas veces nos dan señales ocultas de lo que piensa la gente, pues la verdad “verdadera” es que las personas opinan una cosa hoy y otra cosa pueden pensar y decidir mañana.

OMNIBUS está hecha por personas serias, los suscriptores la pagan. Sus resultados pueden ser “falsos” eso es cierto. Hay que demostrarlo.

Los estudios de opinión muestran que Carlos Prosperi, no encarna ese viejo espíritu adeco. El es el único que de verdad está en campaña en este país. No menos de 6000 activistas pagos haciendo campaña (los que cobran del AIRTM), está recorriendo el país hace meses y aún no logra que espontáneamente lo mencionen.

Su campaña está mal concebida y debe revisarse.

De Bernabé ya sabemos que no va. No puede. No lo quiere nadie. Ni su familia..

La madurez obliga. La realidad es la que es, Datanálisis no vive de los políticos, vive de las empresas que requieren de ella como plataforma de inteligencia de mercado y de base de insumos de análisis situacional y de entorno. Las más grandes empresas privadas del país son consumidores habituales del Ómnibus de Datanalisis, los eventos de Datanálisis siempre están llenos y eso que las entradas no son baratas.

Bernabé Gutiérrez pasó de 0,3% en Julio a 0,1% en Septiembre.

Carlos Prósperi pasó de 0,3% a 0,1% también…

Algo está pasando que los abanderados oficiales de las facciones de AD, se desinflan, merman como el queso en calor.

Igual sucede con el Alcalde Duque, pasó de 0,4% a 0,1%

Para el análisis

LACAVA no sale de Carabobo, lo que empieza a apuntar a la centralidad de la viralidad para lograr apoyo y conección con el elector; 2) los candidatos en campaña abierta, los que dicen que son candidatos, todos bajan, lo que es indicio que la gente no quiere ver candidatos en campaña ahora; 3) cae Lorenzo Mendoza, indicio que el país ya asume que no es una opción.

La tecnología de la información nos indica que 4 de cada 5 tienen teléfonos inteligentes. O sea, quien logre entrar en forma constante al teléfono de la gente liderará las preferencias o sonará en su mente.

Por otro lado, parece que de poco sirven las demostraciones masivas…(igual sucede en otros países).

Un dato ejemplificador sobre la inutilidad de los tumultos, lo vimos en Chile. En la reciente campaña del plebiscito constitucional en Chile, las grandes concentraciones las hizo la campaña del apruebo», y «el repruebo» obtuvo el 60%

Hacer grandes concentraciones hoy, no tiene el efecto que hace 10 años… A la clase política tradicional le toca la difícil tarea de desaprender mucho de lo que han hecho siempre, porque lo que ayer funcionaba, ya no parece encajar, no da resultados transparentes.

A los adecos les toca aprender que las maquinarias ya no definen elecciones, sino que en términos generales el elector decide por sí mismo, en base a los nuevos esquemas de proximidad que generan los sistemas de información de hoy.

Las personas se muestran más cercanas a alguien con quién habla por Whatsapp todos los días, que con alguien que vive en su casa.

¿Cuál era el éxito de las maquinarias? Su capacidad de ser la fuente principal de información política en una comunidad, en tanto y cuanto la maquinaria son grupos organizados de activistas.

Lo mismo le toca al PSUV.. Tener una nómina de gente y datos no garantiza que la gente te dé el voto.

Hoy este monopolio está roto en todas las comunidades, la gente tiene la política en el teléfono.

Repito, en el 92% de los hogares hay al menos un teléfono inteligente… El Ágora político es el teléfono, no las plazas, como lo fue en la Grecia antigua.

Cargue niños, bese viejitas, beba café en Totuma pero si no tiene usted un mensaje viral y conectivo está “lost in the space” Aunque tenga 10 mil activistas pagos y haga todas las concentraciones y caminatas masivas que el dinero le permita hacer.

Hemos regresado al principio, al mensaje cómo Rey

Hablemos de Prósperi, quién en teoría es el candidato de «las maquinarias»: 1) carece de mensaje conectivo, no logro recordar una frase de él, un análisis de la realidad más allá de los puntos comunes y la emotividad regular ¡Su gran problema es de mensaje!; 2) «su maquinaria» son fundamentalmente señores (hombres) de más de 50 años, eso le genera un problema de conexión con los menores de 45 años, hay una brecha de significado generacional real, que hacen que en un escenario donde más del 50% del electorado es menor de 45 años y que el grueso de la opinión viral la generan los menores de 35 años, el tiene problemas agudos para conectar con quienes crean opinión y viralidad; 3) le faltan voceros aliados no hay “auctorita”s en su entorno que le «avalen» frente a sectores de opinión-intereses específicos, es un candidato solitario que cree que el partido es suficiente para ganar unas primarias… Es un error esa premisa.

Tema clave: Las mujeres son los actores claves en la fijación de las preferencias electorales, por eso quien quiera ganar debe lograr que la campaña sea femenina y en clave femenina… El gran problema de AD hoy es que es una maquinaría excesivamente masculina.

En términos ideales quien debe enfrentar a Maduro es una mujer con “guáramo” y capacidad de conexión con el mundo de lo popular.

¿Eso descalifica a María Corina?

Teóricamente no. El dilema es que el diseño de su campaña no define claramente las vías y más grave es que “tumba puentes” en lugar de construirlos.Estos números obligan a una revisión. Su mensaje presenta debilidad “conativa”, es decir, no incita, situación en justicia debe señalarse que es un mal de todos los políticos de oposición.

Finalidad de las primarias

Más que andar buscando imponer un candidato desde las maquinarias en unas primarias que no serán representativas del electorado final, debemos buscar bien qué es lo que quiere el electorado final.

Las primarias no son el mejor instrumento para ganarle al Chavismo, porque en las primarias gana el candidato más representativo del elector promedio de Oposición, que es apenas el 10 % del país.

Eso conlleva que surgen de ellas candidatos distantes de la preferencia general.

Pero es aquí donde los partidos se vuelven obstáculos, porque prima más el «yo quiero que sea el mío» , que el criterio de «a quién necesito para ganar».

Las opciones

Los partidos entre la victoria grande, desplazar al Chavismo, y la victoria chiquita, «que sea el mío», se quedan con lo segundo… Creen que la gente les comprará el chantaje de «es lo que hay, es el de la unidad».

Puede que en el 24 se pierda, pero ese será el final definitivo de la clase política tradicional opositora, es la última oportunidad «de los partidos y sus maquinarias». Y no subestimen a Nicolás, él quiere elecciones en el 2023 para evitar la recomposición política que lo adversa.

El cambio de época es un hecho

La base etérea tradicional de AD, Copei, hasta de PJ, de UNT, no es suficiente para sostener su relevancia más allá de 2024-25.

Voluntad Popular no lo incluyo, pues no existe. Es una nómina virtual, igual el creado por Delsa, Causa R, etc.

Por ejemplo. AD morirá con los abuelos y en Venezuela la esperanza de vida son 71 años. Igual sucederá con partidos de menor data, de comportamiento inadecuado de los ancestros presentes.

Siendo su última oportunidad deberían aprovecharla mejor. En 2030 no quedará ni rastro del grueso del liderazgo central de la oposición de hoy, su propio ciclo vital no permite prolongar más su presencia en puestos de dirección.

Nada me indica que la oposición mejore. Nicolás manda en Venezuela, en todos los sectores: Funcionarios chavistas dirigirán el proceso del CNE y funcionarios chavistas lo cuidaran (Fuerza Armada roja rojita).

Esa culpa será la sepultura del G4, a menos que muestren un juego distinto.

Los nuevos políticos son “políticos nuevos”

Literalmente los millennials no tienen que pelear por el liderazgo, por default vital les va a quedar la vía libre.

Por una razón fundamental, aunque hay una o dos generaciones intermedias entre los millennials y quiénes conducen la política hoy, esas dos generaciones intermedias CARECEN de la proyección para heredar el poder frente a una generación de millennials que ni da ni pide tregua.

Ojalá las generaciones en edad HOY de hacer algo con el poder hagan algo, ojalá alguien sepa pactar con los millenials y llegue… Apúrense antes de que inventemos un Bukele o un Boric.

En el preciso momento en que los millennials vean a alguien de su generación como el que puede ser «el gallo» preparense.

El ajedrez de Rosales: sigue de segundo

El hombre con mayor olfato político y el que mejor sabe apuntar hacía lo que necesita es Manuel Rosales.

Más allá de sus defectos, comprende que las ideologías y los grandes discursos ya no conquistan, sino la comunicación, bien escrita, o demostrada en acciones, símbolos.

Su ejercicio de gobierno ha mantenido hilo directo con las nuevas generaciones como el Plan de Becas.

¿Lo hace para manipular e instrumentalizar?

Señores Rosales es político y sabe que le queda poco. No puede desperdiciar municiones. Consciente de sus debilidades se rodea o intenta acercarse a los mejores.

El problema es que en UNT después de Rosales no hay más nada. Se quedó sin “bateadores”, que produzcan carreras.

En muchas encuestas, en la mayoría aparece de segundo. Intenta llevar la centrífuga política al occidente. El centro del país murió en cuanto a liderazgo, salvo pocas excepciones.

Debe combatir la opinión que lo vincula a un juego con Nicolás. Eso le puede “aguar” el guarapo. Hasta el presente no ha dicho si aspirará y eso es bueno que no lo diga.

Recuerden que la encuesta tiene el efecto de una foto. Nadie se emocione ni se entregue.

Los Caiga Quien Caiga

Leo en Financial Times: Ron de Santis (Gobernador de la Florida) es un Donald Trump pero con cerebro y sin drama. No fue conmigo y me dolió. También leí ayer a eso de las 4:00 pm hora Miami: Partidos opositores consideran “abandonar gobierno interino”. Yo pregunto ¿Cómo se abandona lo que no existe?

SE CUMPLIO UNA MALDICIÓN en el caso de Liz Truss de Inglaterra muchos medios, sobre todo los financieros aseguraron que duraría menos que una lechuga y así pasó. Sin embargo batió un record, que si no me equivoco desde hace muchísimos años, más de 100 no se cumplía: Por primera vez un primer ministro conoce a dos reyes y no sucede al revés como era lo tradicional.

BOLSONARO SE ARREPINTIÓ DE LO QUE DIJO, que sí lo hizo, claro por estar próxima la segunda y definitiva vuelta tenía que decir que eso no era lo que él señaló. El vídeo no miente y tampoco nos alarmemos porque además es cierto. Antes del régimen chavista-madurista, iban a Brasil a contratar “damas”. La tortilla se volteó y ahora ellos vienen a llevarlas.

LAS MENTIRAS Y MANIPULACIONES DE NICOLÁS NO CESAN Él habla de mejoría económica y el 99% de los especialistas aseguran que la inflación cerrará a no menos de 125%. En Londres cae una primera ministra por el tema económico y aquí en Estados Unidos hay alarma por la inflación en 10%, que puede bajar. Mientras Nicolás acusa a los españoles de los deslaves y coloca a un ministro “jalamecate” a darle forma histórica, obviando que Las Tejerías fue fundada en 1904.

Triste por demás que NADIE DE LA OPOSICIÓN señale los errores o acciones deficientes de Nicolás y su gente. Han utilizado la tragedia para seguir enriqueciéndose.

SE ACABÓ LO QUE SE DABA: TRES DEL G4 ESTUDIAN ABANDONAR EL GOBIERNO INTERINO Para mi gobierno de internet. No pueden abandonar lo que no existe, salvo para efectos administrativos de unos pocos. Leopoldo López, se desespera. El “maná de los dólares” llegará a su fin luego de las elecciones de medio término en los Estados Unidos y seguramente en enero del 2023 se materializa lo que ha debido suceder hace mucho por el bien del país. La oposición debe ser oposición y no otra cosa. Retomar la calle, encabezar las marchas, las reivindicaciones y dejar la política de diplomacia.

Muchos interesados lloran como Alberto Federico Ravell. En el gobierno de Lusinchi acabó con VTV y canal 5. Hasta las cámaras se las llevó.

COMISIÓN DE LA PLATAFORMA UNITARIA En Estados Unidos. Fueron informados de los próximos pasos del gobierno de Biden para lograr el diálogo y tratar de ponerse en el petróleo venezolano. Esto último no se lo dijeron, al igual que no le mencionaron la decisión sobre ALEX SAAB y su regreso, condición sine qua non del madurismo para sentarse en el diálogo y tras bastidores abrir un entendimiento sobre el tema petrolero, más allá de la Chevron. Un viaje y unos costosos viáticos innecesarios para el país. Con venir dos personas era suficiente. Seguramente Stanli González quería ver un juego de grandes ligas y llamó al amigo que le regaló la entrada al VIP del estadio.

ROBERTO MARRERO renuncia a lo que ya no existe: Voluntad Popular, una entelequia que vive de las remesas que cobran por AIRTM. Muchos se hicieron “ricos” diciendo lo que no son como ese famoso “asesor de campaña”, que en Venezuela no ganó ni una junta de vecinos.

MARÍA CORINA QUIERE TENER VIDA en el Zulia y pronto inaugura sede en Maracaibo. Ella es una excelente candidata. Padece el mismo mal que otros: Ella es una grandes ligas y lo que les rodean de titulares a nivel nacional ni siquiera son triple A. No llegan a “pitoquitos”. Con «bates quebrados» no le ganan a UNT, PJ y AD.

Estamos de lunes a viernes en el canal de youtube Factores de Poder. Twitter, Instagram y TikTok como @angelmonagas.