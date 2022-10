(14 de octubre del 2022. El Venezoalno).- El actor Robbie Coltrane, quien le dio vida al querido guardabosques Hagrid en la saga de Harry Potter, murió este viernes a los 72 años, confirmó su agente, Scott Henderson.

Coltrane, quien nació en Escocia, también participó la serie británica “Cracker” y las películas de James Bond GoldenEye y The World Is Not Enough.

No se proporcionó información sobre la causa de la muerte.

Antes de saltar a la fama mundial con el barbudo Hagrid, Coltrane perfeccionó sus habilidades de comedia en escenarios de teatro.

En la década de 1980, el actor participó en una serie de escenas cortas llamada “Alfresco” junto a los reconocidos Hugh Laurie, Stephen Fry y Emma Thompson.

Este viernes, Fry honró a su excompañero en un comunicado publicado en Twitter.

“Conocí a Robbie Coltrane hace casi exactamente 40 años. Sentí asombró/terror/amor, todo al mismo tiempo. Tal profundidad, poder y talento: lo suficientemente divertido como para causar hipo y lágrimas mientras hacíamos nuestro primer programa de televisión, ‘Alfresco'”, escribió. “Adiós, viejo amigo”.

Coltrane trabajó con Thompson en la serie dramática “Tutti Frutti”, por la que obtuvo su primera nominación al Premio de la Academia Británica de Televisión como mejor actor.

Pero su primer triunfo llegaría con la serie de televisión “Cracker” en la década de 1990. El programa, un drama criminal, tuvo tres temporadas entre 1993 y 1995, con dos especiales posteriores.

Hagrid, el gigante querido de Harry Potter

El papel de Hagrid, un personaje mitad gigante, mitad humano, era algo natural para Coltrane. Conocía y amaba los libros porque se los leía a sus hijos, recordó en una entrevista.

“Si eres actor, tienes que hacer las voces. Los niños lo esperan. No se permiten tonos monótonos”, bromeó.

Pero fue su actuación, que le dio corazón y humanidad al papel de un semigigante amable, lo que se quedó con el público.

Al aparecer en el especial de HBO Max “Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts”, Coltrane recordó su tiempo en las películas y el impacto de Hagrid.

“A todo el mundo le gustaría un hombre realmente grande, enorme, fuerte y bueno de su lado, así de simple. Esa es la atracción de Superman y estas cosas”, dijo. “Hagrid siempre fue obviamente el chico bueno, ¿no?”.

Son muchos los momentos que hacen único al personaje de Hagrid. Pero esta escena siempre será la que más me conmueve.



Ese aplauso es muy significativo. Lo dice todo sin decir nada.



'Hogwarts no es nada sin ti'.

Ahora dolerá el doble. 💔pic.twitter.com/ibeVfPHr14 — 🎬 Reflexionando_Series 🎥 (@ReflexionandoS) October 14, 2022