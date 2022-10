(13 de octubre del 2022. El Venezolano).- Por lo visto, Venezuela no es solo un territorio, una nación, nada soberana, se entiende; es también realidad y posibilidad que se expresa en no pocos inmigrantes que integran la paralizante cifra de más de 6 millones de almas que han sido expelidas por la centrifugadora ideológica del Psuv, combinada con otros oscuros vectores. En esa gran maquinaria del dolor y desesperación, hay esperanzas que se entremezclan con la aflicción.

Por Ramón Navarro

Y es que, más allá del país trastornado, envilecido, a ratos luminoso, pero atravesado por una oscura espada que ha producido incuantificables daños, no pocos han sido sus ciudadanos en el exilio que han dado una lucha frontal con las circunstancias, y las han dominado. Es el caso de la joven de 17 años, Marie Claire Omaña, caraqueña, quien recientemente, en Asunción, Paraguay, se alzó con la corona de Reina Mundial del Turismo, en la categoría Teen. La belleza venezolana nuevamente se posa en lo más alto de compleja industria del espectáculo.

Como dice su mamá, María Fernanda Omaña, hace 11 años cuando llegaron a Miami, “buscando un mejor futuro”, a los Omaña, no les hizo falta participar de la épica estremecedora y brutal de atravesar la selva de Darién, pero sí atendió el denominador común de aquel flujo tenebroso cuya motivación principal no era otra que la de buscar el digno porvenir que le negaba Venezuela.

La jovencita Marie Claire vivió en la California Norte, El Cafetal, Alto Prado. Su padre. Gustavo Omaña, había sido víctima de la delincuencia, y ese episodio fue la espoleta que haló con fuerza para dejar a Venezuela. La Reina Mundial de Turismo, en ejercicio, estudia el último año de bachillerato en Miami, y su arribo a suelo estadounidense ha sido auspicioso, ah, pero hay solo un detalle: la ñ de Omaña. Es decir, aunque la ñ define y proporciona identidad a la sociedad hispana, el habla inglés le ha suprimido la virgulilla. Cero dramas. La lingüística es importante, pero no determinante.

-¿Cómo fue la infancia de Marie Claire?

Fue muy hermosa. Jugaba mucho con mi hermana, que ahora tiene 22 años, y vive en España. Crecimos juntas, jugando con las muñecas. Jugábamos a que ella era mi mamá y yo era la bebé. Somos tres hermanas.

-¿Cómo celebraste los 15 años?

-Cuando cumplí 15 años, empezó la pandemia, entonces estuve siempre en mi casa. Muy triste porque no pude celebrarlos.

-¿Cuáles ha sido los valores que tus padres te han sembrado en casa y que tú has sabido aplicar?

A parte de todo, lo que me han enseñado, lo principal, es el respeto, primero por mí misma, y luego hacia los demás. Respeto la opinión de los demás, la vida de los demás, incluyendo la vida de los animales. Otra cosa es que no debo juzgar a nadie porque el único que juzga es Dios. Uno no es quién para estar opinando de la vida de otras personas.

–Por qué tus padres decidieron vivir en Miami?

Venezuela era un paraíso. Las navidades en familia, todo era muy alegre. Mis padres me ocultaron toda la maldad que había en Venezuela. No me gusta hablar de las cosas negativas de mi país. Cuando atracaron a mi papá yo estaba confundida en el momento, pero ahora que estoy grande, me pongo a pensar en mi vida en Venezuela, y me doy cuenta que no era le lugar adecuado ese momento para crecer.

-¿Qué añoras de Venezuela?

Todo. La gente, el Ávila. Donde vivía se veía el Ávila, y toda Caracas. Iba mucho al Parque del Este. Allí mi mamá me enseñó a patinar. Teníamos una casa en Puerto La Cruz. Veo las fotos de cuando estaba en Puerto La Cruz, y me veo feliz.

-Coméntanos un día tuyo en el colegio.

Llegó allí y las clases comienzan a las 7:40am, y veo varias materias. Las clases son de una hora y media, cada una. El campus es bastante grande. Es muy chévere. Siempre estamos haciendo algo. La mayoría de los estudiantes es de procedencia hispana. Tengo una materia que se llama “Latinos en acción” y estamos muy involucramos y siempre celebramos eventos.

-¿En qué momento ensayas tus modelajes?

Honestamente, veo muchas cosas por Instagram, durante el día. Trato de ensayar fotos-poses mientras lo estoy viendo. Veo videos del certamen. Pero, ensayos como tal, de pasarelas, antes lo hacía los miércoles en la tarde, luego los sábados en la mañana, y ahora, cuando tengo un tiempo, voy a la Academia y repaso.

– La academia de modelaje Emelis Gil Agenc, ¿qué has aprendido de ella?

Adoro a Emelis Gil Agenc, he aprendido mucho de ella, como no estarme acomplejando por cómo caminan la demás, o por cómo se visten, ni que tan altas son. Me costó un poquito, pero me siento mejor. Escucho música y empiezo a visualizar el evento. En el reciente certamen, nos comunicábamos por guasap y me dijo: no te estés enfocando en las otras candidatas. Enfócate en ti y da lo mejor de ti. Lo hice bien. La música me centra.

-¿Piensas que tienes condiciones para optar a la corona de Miss Universo o Miss Mundo?

Ahora, en este momento, no. Aunque es un sueño, y me gustaría portar la corona de Miss Universo o Miss Mundo. Me gustaría estar más madura, y que tenga mí título universitario. No tiene sentido que aspire en estos momentos, cuando lo puedo hacer más adelante, y mejor preparada.

-¿Cuál es la posición de los estudios, tu futura formación universitaria, en tu carrera como modelo?

Antes de empezar a modelar, hacía taecuondo. Llegué a cinta negra. Aprendí el arte de la disciplina. Llevo 12 años en ese deporte, que es olímpico. Cuando fui por tercera vez a los nacionales, estaba entrenado todos los días. Manejaba una hora y media, todos los días para entrenar con el mejor equipo del Estado de Florida. Estudiaba y entrenaba. Me han inculcado que los estudios vienen primero.

-¿Has utilizado el taecuondo para defenderte de alguna agresión?

No lo he tenido que hacer. Pero, si Dios no lo quiera, debo usarlo, definitivamente sí utilizaría mi experiencia.

¿Cómo evalúas tu triunfo en la categoría Teen, del concurso de belleza Reina Mundial del Turismo, que se celebró en Asunción, Paraguay?

Muchas personas me dijeron que fue muy merecido ese triunfo, pero en esta vida uno no sabe qué es exactamente lo que uno se merece. A mí me encantó, fue inesperado. Todas las chicas estaban mejor preparadas que yo. No esperaba ganar. Yo me autocritico mucho. El modelaje en Miami es diferente. Es otro estilo. Todas tenemos nuestra propia forma de ser.

-¿Qué tenía de atractivo ese evento en Paraguay?

Primero me llamó la atención la palabra Turismo. Me encanta viajar. Me dije; si gano puedo representar el turismo. Algo que me gustó fue conocer otro país, en Suramérica. Fue una oportunidad muy buena.

-Qué prefieres, una carrera de modelaje, permanente, destacar definitivamente en ese renglón, o desafiar los concursos de belleza?

He modelado en pasarelas en Nueva York, en Fort Lauderdale, etcétera. Me encantan los concursos, pero, siento que me iría mejor tomar la carrera del modelaje. Su estructura no cambia mucho.

-Tienes otras aspiraciones en la vida más allá del modelaje y los concursos de belleza?

Ahorita no estoy muy segura. Hay un proyecto que he estado pensando en él. Tenemos un concurso en pie que se llama Miss Hispanic Venezuela, donde entrenamos a las chicas, con gala final y quien gane, va al Miss Hispanic International, en el 2023. Todo eso viene del concurso donde yo participé, que era Miss Hispanic, pero ahora yo voy a dirigir en Miss Hispanic Venezuela.