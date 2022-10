(13 de octubre del 2022. El Venezolano).- La venezolana Marie Claire Omaña, de 17 años, gana el certamen “Reina Mundial del Turismo” en Categoria “Teen”: “Es un orgullo representar a Venezuela internacionalmente”.

Y es que Venezuela es un territorio de mujeres bellas inteligentes y capaces de dejar el nombre de nuestra pais muy en alto en el Mundo, como no llevar el orgullo representando nuestra cultura en el exterior. Marie Claire Omaña, de 17 años, caraqueña, quien recientemente, en Asuncion, Paraguay, se alzo con la corona de Teen Reina Mundial del Turismo, la belleza venezolana nuevamente se posa en lo mas alto de la compleja industria del espectaculo. Marie Claire Omaña,de 17 años, tuvo 4 salidas, el opening, luego la presentacion en traje de baño, en traje alegorico espectacular del diseñador paraguayo Alfredo Gaona, representando el mar, la majestusa selva y fauna, con la emblematica Guacamaya, ave exotica, que en grupos adornan el cielo caraqueño. Para su salida final, lucio un espectacular traje de gala plateado, bañado en cristales de swarovski y piedras semipreciosas verdes estilo esmeraldas, con hermosas tiras de piedras caidas en los hombros, de la diseñadora venezolana Ana Pereira.

Bajo la direccion de la Secretaria del Turismo de Paraguay y el organizador Sr. Yoel Toyo, quien tambien es diseñador y radicado en Paraguay hace ya unos años. Su directora en este certament internacional fur nada menos que Emelis Gil directora de Emelis Gil Agency, ella se dedica exclusivamente a formar señoritas para certamenes de belleza y de forma muy asertiva y profesional.

Esta lista joven, estudia actualmente su ultimo año de bachillerato en Miami, por lo cual es perfectamente bilingue gracias a que su familia le ha enseñado el buen Español fluido, hablado y escrito. Tambien esta aprendiendo portugues. Ha practicado Taekwondo desde los 5 años de edad, y hoy en dia es cinta negra en esta disciplina, convirtiendose en campeona nacional en Estados Unidos, en 3 oportunidades, representando a La Florida. Y a su vez aparece en uno de los libros de AAU Outstanding Athletes. Y como amante de la nieve, ha practicado esqui desde los 5 años, convirtiendose en uno de sus hobbies favoritos.

-Como fue la infancia de Marie Claire?

Fue muy Hermosa en mi bella Caracas, tengo una hermana paterna, que me adelanta 5 años y jugabamos mucho, nosotras dos y un primo, ahora ella tiene 22 años y vive y se acaba de graduar en España. Tengo un Hermano de 30 años que me consiente mucho, y vive aqui en Miami. tengo aun familia en Venezuela, que me han apoyado mucho a la distancia, y tambien tengo familia en España, que estaban muy pendientes de todo en certamen.

-Cuales son los valores que tus padres te han sembrado en casa y que tu has decidido aplicar?

Me han enseñado muchas cosas, lo principal el respeto, primero por mi misma, y luego hacia los demas. Respeto la opinion de los demas, decisiones, su vida, y la vida de los animales. Adoro los animales, se hecho tenemos 4 perritos, y apoyo a una Fundacion aqui en Miami y otra en Venezuela que se dedican a salvar perros y gatos. Otra cosa importante es que no debo juzgar a nadie porque el unico que tiene potestad para juzgar es Dios, que es mi fortaleza siempre.

-Que añoras de Venezuela?

Todo!. La gente, el Avila, que se veia del precioso desde el balcon de la casa de mis abuelos donde yo vivia, pues se veia Caracas y gran parte del Avila, de noche era precioso. Ibamos mucho al Parque del Este, alli mi mama me enseño a patinar. Ibamos mucho a Puerto La Cruz y lo extrano mucho, son de las mejores memorias, pues lo pasabamos en las playa y en la piscina junto a mi familia.

-Comentanos un dia tuyo en el Colegio.

Llego alli y las clases comienzan a las 7:40am, mis profesores son muy atentos y enseñan bien. La mayoria de los estudiantes es de procedencia hispana. Tenemos una materia llamada: “Latinos in Action”, y estamos muy involucrados.

-En que momento ensayas tu modelaje, y como empezaste en este industria?

Siempre tuve tiempo para todo, la verdad es que, sin la ayuda de mi familia, no hubiera podido.

En años anteriores, las mañanas, como siempre, iba a clases, adelantaba tareas, en los ratos libres en el colegio, me buscaban mis padres y me llevaban a casa a comer, bañarme, descansar un rato, para luego ir a mis actividades. Unos dias iba al modelaje y otros al taekwondo. Unos dias me llevan mi papa o mi mama o mi hermano o mi prima de 25 años, por esto comentaba que sin el apoyo de todos no hubiera podido. Empecé por el 2018 a estudiar modelaje en “John Casablancas en El Doral”, modele para Lucilia Couture de (Londres y Madeira) y la excelente diseñadora que siempre me apoya, Lis Castella. Al terminar alli el curso, comence con “House of Top Models” en Coral Gables y ahora estan en El Doral bajo la direccion de Leonela Gonzalez, y ha sido un excelente y maravilloso aprendizaje. Con ellos tuve la oportunidad de salir en la revista “Dressy”, experiencia que me encanto.

Con esta agencia empece a hacer desfiles con importantes diseñadores, como: Gio Sanchez (de New York) con Gianina Azar, Maritza Guevara, Rosita Hurtado, Tony Visions, Yas Gonzalez. Luego participe en el Certamen del Miss Hispanic bajo la direccion de Alexy Mendez, con quienes me quede aprendiendo aun mas y perfeccionando tecnicas, y con ellos modele para FLFW Fort Lauderdale Fashion Week con Khangle (de New York), Sharon Ospina, y varios Fashion Weeks. Tambien para Bella Bella Dresses, y para Isabel Original, en la edicion de Marjorie De Sousa. Y en El Doral Fashion Week con Gianina Azar junto a Sthefany Gutiérrez. Hoy en dia me ayudo mucho con las paginas de Instagram, ensayando fotos, y poses, etc.

-La academia de modelaje Emelis Gil Agency, Que has aprendido de ella?

Adoro a Emelis, directora de Emelis Gil Agency, en tan poco tiempo he aprendido mucho de ella, es paciente, respetuosa, habla con mucho cariño, se enfoca en los temas actuales para poder salir al escenario y darlo todo. Me enseño a no enfocarme o acomplejarme en las otras chicas, que si como caminan, o como visten o si son mas altas, sino en mi, en mejorarme a mi misma. Me encanta escuchar musica y visualizar el evento y la mejor manera de hacer mis pasos, como ella me enseño.

-Piensas que tienes condiciones para optar a la corona de Miss Universo o Miss Mundo?

Ahora, en este momento, no. Aunque es un sueño, y me gustaria participar y optar por la corona del Miss Universo o el Miss Mundo, y creo que debo antes obtener mi titulo universitario, para luego prepararme muy muy bien y hacer asi, una excelente representacion, claro bajo la mano de Emelis Gil.

-Como evaluas tu triunfo en la categoria Teen, del Concusro de Belleza Reina Mundial del Turismo, que se celebro en Asuncion, Paraguay?

Me prepare mucho para este concurso del cual supimos por mi couch se le puede decir, el Sr. Adan Castro Rey, Venezolano, radicado en Mexico, el siempre ha creido en mi y me aconseja y me apoya. Muchas personas me han felicitado y me han dicho que ha sido muy merecido por los años que vengo preparandome en esta industria, asi que este triunfo primeramente ha sido gracias a Dios, padre y el apoyo de mi familia y en especial de mi madre. A mi me encanto, fue inesperado, siento que todas las chicas estaba de alguna manera mas preparadas y eran lindas, esto es porque yo me auto critico y analizo mucho.

-Que tenia de atractivo este Certamen en Paraguay?

Nos lo habia recomendado meses atras Leonela Gonzalez de “House of Top Models”, pero no pensamos que tuvieramos el tiempo para ir. 2 meses despues nos lo recomienda mi couch, Sr. Adan Castro Rey, porque para esto tenemos personas que trabajan en esta industria, dia a dia y ven cuando uno puede tener el potencial. Nos llamo la atencion tambien la palabra Turismo, ya que me encanta viajar y de ganar podria representar el turismo. Y me encanto la oportunidad de conocer a otro pais de suramerica, que dicho sea, son muy amables y respetuosos en Paraguay. Ademas tienen una reina famosa Nadia Ferreira. Tambien me encanto el poder compartir, en una habitacion con otras chicas de mi edad y de diferentes paises, quedamos muy amigas.

-Prefieres una carrera de modelaje permanente, destacar definitivamente en ese renglon, o desafiar los concursos de belleza?

He modelado en pasarelas en New York, en Miami, en Fort Lauderdale, y es estupendo. Me encantan los concursos pero siento que me iria mejor tomando el modelaje como carrera ya que su estructura no cambia mucho, y puedes estar toda la vida en el modelaje. Me gustaria ayudar a otras chicas como yo, a aprender y salir adelante en esta industria.

-Planes a futuro?

Si por ahora terminar mis estudios de 12 grado y postular para mis estudios universitarios. Tambien estamos junto a mi mama, Maria Fernanda Burgos, representando a Miss Hispanic Venezuela en Miami de la mano de Miss Hispanic International dirigida por Alexy Mendez. Con el apoyo de Leonela Gonzalez, y Segundo Gil, de “House of top Models”, en El Doral, estamos preparando el primero de varios castings, que sera el Sabado /22/2022, para reunir 24 chicas Teen y 24 chicas Miss, que puedan viajar, para participar en nuestro concurso. Las dos ganadoras van con Alexy Mendez, a participar en Peru en Julio /2023 en Miss Hispanic International. Pueden seguirnos en @misshispanicvenezuela.