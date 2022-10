(12 de octubre del 2022. El Venezolano).- Carlos Pereira, candidato para el Consejo del Doral Asiento 01, visitó la cabina de la emisora Doral Voice para presentar su oferta electoral en el programa OSWALDO COMENTA, de El Venezolano Miami.

Sobre las elecciones de medio término que se celebran en Noviembre, Pereira dijo que se trata de un evento de gran importancia. Aseguró que su triunfo podría concretarse en la segunda vuelta, que se hará en diciembre.

“La política es algo que yo llevo en la sangre”, afirmó el candidato, quien se graduó en Venezuela (Universidad Católica Cecilio Acosta) de Comunicador Social, mención Desarrollo Comunitario; y así se interesó en la política comunitaria.

En Venezuela trabajaba como ventrílocuo, en la comedia, hasta que obtuvo una visa por habilidades extraordinarias y migró en 2001 a EE UU.

Pereira pertenece al partido demócrata. Ha trabajado por ese partido en Florida y en el Progressive Turnout Project. Precisó en Oswaldo Comenta que se interesó por el sistema político estadounidense y lo estudió: “quise entender las muchas capas que tiene este sistema político”.

Al hacerse ciudadano americano, lo hizo con la conciencia de la responsabilidad que ello implica y comenzó como voluntario en campañas presidenciales.

Indicó que él es el candidato que más ha estado involucrado con los problemas de la ciudad. Ha recorrido sus calles y ha sostenido conversaciones presenciales y telefónicas con los ciudadanos. Es partidario de fortalecer con todo la policía del Doral.

¿Cómo va la campaña?

La campaña va bastante bien. Ha sido bastante sencilla y orgánica. Me he dedicado a recorrer Doral y he sostenido muchas conversaciones por teléfono. Ha sido difícil conseguir recursos, pero lo hemos logrado, estamos avanzando.

¿Cuáles son los problemas más importantes del Doral?

La salud en primer lugar.Tenemos instituciones que han traído sus bases acá y han traído una población de jóvenes, estudiantes, pasantes, médicos y trabajadores del sistema de salud. Es importante atender a ese inmigrante nuevo. Pero hay otro problema que son los incineradores de basura. Deseamos que se puedan mover de lugar. Se hizo un estudio y hay 12 lugares donde se puede mover este basurero inmediatamente.

¿Y tránsito automotor?

Es otro tema clave, porque el tráfico automotor, ha crecido mucho. Hay un proyecto de 2 mil viviendas que debemos revisar, porque si bien apoya el crecimiento de la ciudad, traerá más problemas de tráfico. Incluso en mi silla hay personas que son partidarios de que eso se apruebe rápido; hay intereses económicos. No estoy en contra, pero debe hacerse de manera planificada. A mí no me ata ningún interés monetario.

¿Por qué votar por Carlos Pereira?

Porque yo soy exactamente igual que el votante. Yo también padezco el tráfico y todos los problemas de la ciudad del Doral y tengo la experiencia comunitaria de muchos años. Yo he trabajado por años en todos los tema que nos aquejan. Aprovecho para invitar a pensar el voto, a razonarlo, a no irse por candidatos engañosos.

Para más datos en las elecciones consulte este link: https://www.miamidade.gov/elections/earlyvoting/wait-times.asp