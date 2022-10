(11 de octubre del 2022. El Venezolano).- La sangrienta invasión de Rusia contra Ucrania, ha tomado un giro inesperado en lo que podría considerarse como el evidente colapso de las tropas rusas, representando así, el peor desastre militar para el Kremlin en los últimos 100 años.

Esta situación responde a muchos factores, pero tal vez el más determinante se debe a la reciente contraofensiva por parte del ejército ucraniano que ha comenzado a recuperar sus territorios en el sur y el este del país, propinandole un duro golpe a las nostágicas intenciones del presidente ruso, Vladimir Putin, de reunificar la extinta Unión Soviética.

Luego del bombardeo en el puente de Crimea, Putin desató un desesperado ataque con misiles contra varias ciudades de Ucrania, incluyendo su capital Kiev, en el que ha cobrado la vida de al menos 19 personas. Pese a esa inescrupulosa ofensiva, expertos aseguran que los disparon con misiles por parte del Kremlin, responden únicamnete a la frustración del mandatario ruso, al verse cada vez más acorralado por las fuerzas ucranianas.

En este sentido, el general Richard Shirreff, un ex comandante de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), quien además se desempeñó como subcomandante supremo aliado en Europa para la alianza, dijo en unas declaraciones para el medio británico The Sun, que “se está preparando el escenario para una derrota decisiva del ejército ruso en Ucrania”.

El destacado militar ya había vaticinado meses atrás que, las fuerzas ucranianas podrían hacer retroceder con éxito a las tropas de Putin para fines de 2022. situación que se ve materializada en la actualidad.

“Que los ucranianos hagan retroceder a los rusos a la línea del 23 de febrero, el día antes de que comenzara la guerra, para fines de 2022 creo que es completamente factible”, dijo en su momento.

RUSIA. Putin anuncia una movilización parcial para reforzar sus tropas en UCRANIA: “Estarán sujetos al servicio militar obligatorio los ciudadanos que se encuentren en la reserva y aquellos que hayan servido en las Fuerzas Armadas"… Se sigue prolongando su guerra de “tres días” pic.twitter.com/klZ1KV9Tji — Liliana Franco (@lilianaf523) September 21, 2022

Shirreff elogió la contraofensiva de Ucrania, calificádola como una “clase magistral” que ha hecho retroceder a los hombres de Putin en el este y el sur de Ucrania, y agregó que la lucha “mantiene el impulso”.

“Los rusos son como el boxeador atrapado en la esquina del ring contra un oponente muy ágil que golpea un lado y luego golpea el otro”, dijo.

Esto se lleva a cabo en regiones clave como Kherson, localidad que Putin había tratado de reclamar como parte de Rusia a través de un referendum fraudulento.

En medio de la situación crítica que atraviesa Putin, ha trascendido que el mandatario ruso trata de concentrar tropas en Bielorrusia, país vecino de Ucrania y cuyo dictador Alexander Lukashenko es un aliado cercano.

El dictaor de Biolorrusia, Alexander Lukashenko y el presidente ruso, Vladimir Putin

En respuesta esto último, las tropas ucranianas se han movido para reforzar la frontera en medio de temores de que Putin pudiera incluso usar a Bielorrusia para lanzar ataques nucleares.

Pero Richard Shirreff considera que esta maniobra podría resultar infructífera para un Putin acorralado, Sin embargo, aseguró que no hay que subestimar las acciones desesperadas del jefe del Kremlin.

“Deberíamos tomar muy en serio la amenaza nuclear, pero no deberíamos parpadear de ninguna manera y estoy bastante alentado por la respuesta de Occidente”, dijo.

“Pero si prometemos represalias masivas de una forma u otra, hay que prepararse para el peor de los casos, y el peor de los casos es estar en guerra con Rusia” agregó.

Adicionalmente, el ex comandante de la OTAN, comparó a Putin con Adolf Hitler, al decir que el líder ruso ahora está “en un búnker” como lo estuvo el dictador alemán en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial.

“Estamos lidiando con cuestiones políticas cruciales en este momento, pero sin embargo, es posible que no queramos esta guerra, pero esta guerra podría querernos a nosotros”, dijo Shirreff a The Sun.

“Debemos prepararnos para el peor de los casos. Se trata de un seguro. La forma de evitar una posible guerra con Rusia es estar preparados para ella”, agregó.

Aún así, el militar británico se ha manifestado optimista en el que triunfo de esta guerra será para los ucranianos.

El ex comandante de la OTAN, Richard Shirreff

“La escena se está preparando para un colapso del ejército ruso”, dijo el general a The Sun.

“Los ucranianos están creando más problemas de los que los rusos son capaces de resolver”, agregó.

Shirreff explicó que otros de los problemas que enfrenta Putin y que lo llevan a una derrota son, tener un ejército “fundamentalmente cleptocrático y corrupto” que deja a sus hombres irremediablemente mal equipados. Así como la movilizción para reclutar personal para las batallas, la cual ha calificado de “totalmente caótica” debido a que los hombres se están quedando sin comida y otros recursos básicos.

Asimismo, “la moral (rusa) se ha ido”, explicó Shirreff. “Hay soldados que simplemente no quieren pelear, a estos tipos se les dijo que serían recibidos con los brazos abiertos por multitudes que vitoreaban y que los llamados ‘nazis ucranianos’ se derrumbarían” explicó.

“Pero se encontraron con una resistencia feroz, están en un país que no los quiere allí. ¿Por qué deberían morir por la aventura de Putin?” se cuestionó el general.

“Conceptualmente, los rusos no entienden la guerra de armas combinadas, no se han entrenado adecuadamente, físicamente no tienen el equipo adecuado y lo que tienen es basura, y moralmente están completamente en bancarrota” dijo.

Inluso el tan anhelado invierdo con el que Putin planea “congelar” a Europa al quitarle el suministro de gas, como medida de presión por las sanciones tras su invasión, podría ser contraproducente para su ejército, dijo Infobae.

“Si el invierno es lo suficientemente frío como para que el suelo se congele, entonces los ucranianos seguirán conduciendo”, dijo Shirreff a The Sun.

“Los ucranianos están bien preparados, tienen la ropa, el equipo, la moral y la motivación, no van a parar”, agregó.

Pese a todo esto el ex comandante de la OTAN insistió en que no hay que no hay que distraerse ante las amenazas nucleares y el peligro que representa Putin mientras siga siendo el líder del Kremlin.

“No habrá paz en Europa mientras Putin, un régimen similar a Putin, o un ultranacionalista se sienta en el Kremlin”, dijo Richard Shirreff.

“La única forma de garantizar que la amenaza acabe, una vez que cese la lucha, es asegurarse de que Ucrania sea miembro de la OTAN y la OTAN debe hacer frente y poner tropas en tierra y fuerzas en el aire sobre Ucrania”, agregó.

“La forma de mantener la paz y la forma de disuadir la guerra es estar preparado para ella, y eso significa un desafío generacional con un gasto militar importante y serio, no muy diferente a la Guerra Fría”, sentenció.