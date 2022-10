(09 de octubre del 2022. El Venezolano).- Han pasado más de doce años desde la última vez que estuvo en Venezuela y, desde ese momento, una de las cosas que más ha anhelado ha sido volver. Carlos Baute cumplirá su deseo gracias al tour Colgando en tus manos. Sobre su espectáculo es de lo que se oye hablar en su oficina de Alcobendas, municipio de la Comunidad de Madrid, a las afueras de la capital española. Allí prepara sus próximos viajes y afina los detalles de sus conciertos sin perder el foco en la vuelta a su país.

La nostalgia por Venezuela permanece aunque ya han pasado más de veinte años desde que decidió emigrar para consolidar una carrera internacional. Reconoce que añora su cultura, a pesar de que algunos todavía le reprochan haber dejado su tierra y no hacer honor a su canción “Yo me quedo en Venezuela”.

Recuerda que ese tema se estrenó muchos años antes de tomar la decisión de emigrar. Afirma que no fue por la situación política sino por la necesidad de crecer profesionalmente. Sin embargo, admite que el tema representa una relación de amor y odio con el público de su país y un punto importante en su carrera. Pero no es algo que le quite el sueño, ahora espera con emoción su regreso. Se reencontrará con el público venezolano el 27 de noviembre en el Hotel Eurobuilding de Caracas.

“Gracias a Venezuela yo soy lo que soy. Es como la madre que me parió. Gracias a mi madre y mi padre estoy aquí. Y así, a nivel de mi carrera, de mi vida y de lo que soy hoy en día, fueron 25 años que estuve en Venezuela. Me formé e hice mi carrera allí”, comentó, reseñó El Nacional.

Pero su regreso no ha estado exento de polémica. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), arremetió hace semanas contra el cantante. «Yo les voy a decir algo, señores opositores, estos son una gente que es desechable por sus opiniones, no tiene constancia de nada. Cuando los ponen así entre sus principios y la plata, no hay nada que comparar. ¿Para dónde creen que va a agarrar Carlos Baute? Para la plata. El bicho se fue y ahora viene a Venezuela a buscar plata, ¿a quién le hace daño? ¿Al gobierno? ¿A la revolución? Le hace daño a él y a ustedes que creyeron en él», señaló en su programa Con el mazo dando.

Baute le responde a Cabello y destaca que la razón de su concierto no es el dinero. Sostiene que desde hace tiempo quiere visitar Venezuela y ahora se dio la oportunidad. «Desde hace 22 años ni mi familia ni yo vivimos de algo que haya hecho en Venezuela. Esa es la respuesta. Hoy día no es que lo necesite, pero la ilusión que tengo es volver a Venezuela. ¿Por qué tocar en tantos sitios y no en mi país? No es por dinero. En estos años yo toqué muy poco en Venezuela. Yo creo que lo que hice con eso me daría para comprar pocas cosas, no para vivir”.

Su ilusión, dice, es encontrar en su país el calor de sus compatriotas. Quiere viajar con más frecuencia a Venezuela, que sus hijos conozcan el país de sus padres y revivir momentos que solo le ha regalado su tierra. También, en este viaje, espera reencontrarse con su familia y valorar el tiempo con ellos, un aprendizaje que le dejó la pandemia.