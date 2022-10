(08 de octubre del 2022. El Venezolano).- Pocos personajes de ficción generan tanta fascinación estilística como Carrie Bradshaw la editora más famosa de Nueva York, a la que da vida Sarah Jessica Parker y que vuelve a la acción.

Aunque aún no se tiene la fecha de estreno oficial, se conocieron los primeros looks de la segunda temporada de And Just Like That, así lo destaca FlowMagazine.

Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York, es decir, los personajes interpretados por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis en Sexo en Nueva York, ahora And Just Like That, estarán muy pronto de vuelta.

De momento se vio a Carrie pasearse por la Gran Manzana y a su estilismo no le falta detalle. Esta vez Carrie ha dejado de lado sus vestidos de fantasía y faldas de tul para ponerse una prenda mucho más utilitaria.

Un mono largo de inspiración Rally con cierre de cremallera que Chanel ya predijo en su último desfile Crucero que esta sería una de las prendas clave de la nueva temporada. Desde luego, es cómodo y coordinado con accesorios potentes, puede ser la base para crear un outfit genial.