(07 de octubre del 2022. El Venezolano).- El expresidente Donald Trump señaló este miércoles que se debe volver a la política de “máxima presión” sobre los “regímenes siniestros” de Cuba, Nicaragua y Venezuela, durante la Conferencia de Liderazgo Hispano en Miami.

Trump señaló que la administración Biden “ha abandonado a la gente de Cuba, Nicaragua, Venezuela” y ahora ha empoderado a Venezuela.

“Así que se ha empoderado a Venezuela de nuevo, me comprometí a no levantar las sanciones hasta que todos los presos políticos fueran liberados, las libertades de reunión y de expresión fueran respetadas, se legalizaran todos los partidos políticos y se programaran elecciones libres. Dije que no las iba a levantar”, señaló. “En cuanto entraron, levantaron todo”, dijo refiriéndose a la administración Biden, que levantó algunas de las sanciones al régimen en este año.

El expresidente criticó que la administración Biden se mantuvo en silencio mientras los manifestantes cubanos arriesgan sus vidas. Trump se estaría refiriendo a las protestas suscitadas en Cuba desde el 11 de julio del año pasado y que se han dado de manera espontánea cada vez más frecuente en la isla por los apagones y el hartazgo que la población tiene luego más de 62 años de dictadura comunista.

Además señaló que “no hicieron nada mientras el clero católico era encarcelado en Nicaragua. Fueron encarcelados muchos, muchos de ellos”.

A lo largo de este año la dictadura de Nicaragua, liderada por Daniel Ortega ha recrudecido la persecución política y religiosa. En este último caso contra los líderes de la iglesia católica, algunos de ellos han estado bajo arresto domiciliario. Incluso se les ha prohibido que lleven a cabo procesiones religiosas, reportó Alberto News.

Trump agregó “hace apenas unos días, Biden intercambió a los narcoterroristas, el sobrino del dictador venezolano Maduro por cinco ejecutivos petroleros acusados de corrupción, un acuerdo que podríamos haber hecho cuando quisiéramos cuando volvamos a tener el líder adecuado en la Casa Blanca”. Y señaló “debemos volver inmediatamente a la política de máxima presión sobre estos regímenes tan siniestros no hay otra opción”.

El sábado pasado, Estados Unidos liberó a dos familiares del dictador venezolano, Nicolás Maduro; Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, su esposa, a quienes una corte de Nueva York condenó en diciembre de 2017 a 18 años de prisión por narcotráfico. A cambio, el régimen chavista liberó siete estadounidenses presos en Venezuela y entre los que figuran cinco directivos de la petrolera Citgo.

Tal intercambió ha suscitado una gran crítica por parte de la oposición venezolana, exiliados venezolanos y legisladores republicanos, ya que señalan, sentaría un precedente de impunidad en EE. UU. al otorgar concesiones a una dictadura.

“Hay tanto que nuestro movimiento tiene que hacer para salvar a América, una de las Américas que amamos”, agregó.

Trump señaló que para ello se necesita que EE. UU. vuelva a expandir de manera rápida la producción nacional de petróleo y gas para restaurar la independencia energética de inmediato y que eso también ayudará en la guerra de Rusia en Ucrania.