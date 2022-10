(06 de octubre del 2022. El Venezolano).- Omar Enrique está feliz y tiene motivos de sobra para celebrar. Y es que el cantante venezolano regresa por la puerta grande a Colombia, de cuyos escenarios se mantuvo ausente, luego de que el expresidente Iván Duque prohibiera su entrada al vecino país.

El veto oficial hacia el “Príncipe del merengue” afectó su agenda de trabajo en uno de los mercados más importantes de su carrera profesional, en donde ha recibido el apoyo del público desde que hace 28 años inició una trayectoria musical, coronada, a la postre, por el éxito. Colombia le despejó el camino hacia la conquista del resto del continente, siendo el punto de partida para su internacionalización.

“Este regreso a Colombia para mí, es como volver a mi casa. Es dignidad porque nunca me arrodillé ante nadie. Esperé el tiempo que tenía que esperar y estoy feliz, porque rencontrarme con el público colombiano, que tanto ha apoyo me ha brindado a lo largo de mi carrera, es motivo suficiente para celebrar”, señaló emocionado el intérprete.

Omar Enrique dará inicio a su agenda de trabajo en Colombia a partir de este mes de octubre. El artista formará parte del cartel de estrellas internacionales que se presentarán en las Ferias de Girardot, uno de los municipios más importantes del departamento de Cundinamarca, cuyas festividades tienen resonancia en otros países del continente, reseñó Globovision.

Posteriormente, retomará la gira que venía realizando mucho antes de que se ejecutara la medida. El periplo lo llevará a cumplir los compromisos que dejó pendientes en numerosas ciudades, donde, a pesar de no poder pisar tierra colombiana, sus temas no dejaron de sonar. “No te olvido”, “A mí me gustas tú”, ”, “Como has podido olvidar”, y más recientemente “Nadie como tú” que han mantenido su vigencia en los medios radio eléctricos de la nación hermana, que nuevamente lo recibirá con los brazos abiertos.

Vale señalar que Omar Enrique culminó el arduo trabajo que significó la realización del disco “Con las canciones que crecí Vol.1” título de su nueva producción musical con la cual rinde homenaje al género que tantas satisfacciones le ha dado y es el sello que identifica plenamente su estilo.

“El merengue siempre fue el género que quise cosechar, pues me atrapó desde niño y cuando me inicié como cantante, me propuse a cultivarlo de la manera que lo he hecho durante estos 28 años que cumplo de carrera artística. Me casé con el merengue desde que escuché todos esos temas por primera vez y que ahora interpreto en mi nuevo disco, nada menos que acompañado de sus intérpretes originales”, señaló el cantante.