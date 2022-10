(03 de septiembre del 2022. El Venezolano).- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump demandó el lunes a la cadena CNN, acusándola de difamarlo por temor a que el republicano se presente de nuevo a la presidencia en 2024, y exige 475 millones de dólares en daños y perjuicios.

CNN, una de las principales cadenas de televisión en Estados Unidos “trató de utilizar su enorme influencia -como fuente ‘confiable’ de información- para difamar al denunciante ante sus televidentes y lectores con el propósito de derrotarlo políticamente”, según la denuncia de 29 páginas presentada en Florida.

“Como parte de su esfuerzo concertado para inclinar la balanza política a la izquierda, CNN trató de ensuciar al denunciante con una serie de etiquetas cada vez más escandalosas, falsas y difamatorias de ‘racismo’, ‘lacayo de Rusia’, ‘ insurrecto’ y finalmente ‘Hitler’”, señala la denuncia.

Trump reclama 475 millones de dólares en daños y perjuicios.

Durante todo su mandato, el ex presidente republicano tuvo una pésima relación con grandes medios estadounidenses como CNN y The New York Times, a los que bautizó como creadores de “fake news” (informaciones falsas). Trump los atacaba generalmente a través de Twitter, red de la que posteriormente fue vetado.

Este no es el primer litigio entre Trump y la cadena CNN, medio que ha sido objeto de críticas por parte del ex mandatario y de sus seguidores, reportó Infobae.

En 2018 la cadena demandó al expresidente ya que la Casa Blanca revocó “indebidamente” y “violando el derecho de la Primera Enmienda a la libertad prensa” las credenciales al periodista Jim Acosta tras un tenso intercambio con el mandatario.

La cadena CNN más tarde dio por zanjado su litigio con Trump, después de que la Casa Blanca devolviera permanentemente su acreditación al periodista.

También, en 2020, la campaña electoral de Trump demandó a CNN por “difamación”, como mismo lo hizo con los diarios The Washington Post y The New York Times.