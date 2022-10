(03 de octubre del 2022. El Venezolano).- MARCO Rubio con su trillada campaña del socialismo y comunismo quiere seguir engañado fundamentalmente a las comunidades hispanas, sobre todo a los venezolanos y nicaragüenses ( ya los cubanos saben que eso no funciona) . Rubio no solo es un político de pacotilla sino muy parecido a los malos políticos de América Latina, donde abundad demagogos, populistas y estafadores de esperanza. Este tipo tuvo 4 años al lado del que él mismo llamó estafador ( Trump) y no fue capaz en los más mínimo en ayudar a los venezolanos a conseguir el TPS, ni mucho menos ayudar a los dreamers a resolver su problema migratorio, lo que demuestra que no es amigo de los inmigrantes,( a pesar que aunque sus padres emigraron antes de la llegada de Fidel y después regresaron cuando este llegó al poder) su origen hispano debería ser suficiente para ser solidario y no utilizarlos solamente con interés electoral. A Dios gracias estamos trabajando 25 horas al día para derrotarlo en noviembre….

Por Oswaldo Muñoz.

OSWALDO Álvarez Paz recibirá este próximo 5 de Octubre el Doctorado en Honoria Causa que le otorgará la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra ilustre Universidad del Zulia en el marco de la celebración de sus 76 años de su reapertura. Un reconocimiento por más muy merecido para un venezolano que a través de sus años de ejercicio en la vida pública y política ha mantenido una conducta impoluta y ejemplarizante, elementos muy difíciles de conseguir en los políticos hoy en día. Desde El Venezolano nos unimos a este reconocimiento con profundo afecto, cariño y admiración. Por cierto en el mismo acto, otro venezolano de larga y brillante trayectoria en el mundo de la academia y de la justicia el Dr. Ramon Duque Corredor también recibirá el Doctorado en Honoria Causa…. TRUMP, como sabemos el presidente que ha dicho más mentiras en toda la historia de los EEUU, le agrega una pinta más al tigre, al asegurar que Maduro vacío las cárceles para enviarlos a este país. La verdad que lo de este sujeto es de tratamiento siquiatríco, no pierde la oportunidad de mentir aún ha sabiendas que se le descubre al instante. Produce lástima e indignación el tener que saber que esté sujeto fue presidente de los Estados Unidos de Norteamérica…

DANIEL Short y Sasha Tirador según mi entender han dicho lo mejor que se haya podido escribir y decir sobre la doble moral de algunos venezolanos en Miami con relación a la actuación violatoria, injusta y deshumanizada de DeSantis contra un grupo de connacionales…

MIRANDA MARTÍNEZ Zerpa cumplió 2 añitos y piratas motivó su familia le celebró tan importante fecha. Mirandita es hija de Juan Carlos Martínez Silva y Jeishy Mariana Zerpa Malpica y nieta de nuestro compañero de labores Jesus Zerpa. Desde El Venezolano le deseamos mucha felicidades a esta bella niña…. SE acabó el espacio, no se olviden que con Dios somos mayoría y mil gracias por NO FUMAR