(03 de octubre del 2022. El Venezolano).- El sector de la aviación es, con gran diferencia, el que más se ha beneficiado del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. De los 23 rescates autorizados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cuatro han ido a parar a aerolíneas (Air Europa, Plus Ultra, Air Nostrum y Volotea) y dos más a grupos que poseen compañías aéreas (Ávoris, propietario de Iberojet, y Wamos, de Wamos Air) (Rescates: sprint final para liberar 3.000 millones pendientes).

Más llamativa es la cuantía total de los mismos. El Gobierno ha desembolsado por el momento 2.502 millones de euros en las 23 operaciones autorizadas. De dicha cifra, 1.244 millones, prácticamente la mitad, han ido a parar a las seis empresas mencionadas. Air Europa ha recibido la mayor inyección de dinero público, con 475 millones. Le siguen Volotea, Air Nostrum y Plus Ultra con 200, 111 y 53 millones, respectivamente. Las ayudas percibidas por Ávoris y Wamos, por su parte, ascienden a 320 y 85 millones, por el portal Preferente.

En un intento de hacer gala de una transparencia que quizá falto en los primeros meses tras la creación del fondo, la SEPI describe en detalle los motivos que le llevaron a aprobar todos y cada uno de los rescates. Vayamos por orden cronológico:

Air Europa (475 millones). El Gobierno argumenta que la aerolínea de Globalia “presta un servicio esencial para asegurar la adecuada conectividad de España, tanto en vuelos domésticos como internacionales, al mantener rutas donde su presencia contribuye decisivamente a garantizar una adecuada oferta, favoreciendo así a los usuarios”. “Además, presenta un carácter relevante en el transporte aéreo español, tanto por el volumen de pasajeros transportados, los mercados y las rutas atendidas, así como por su posición y aportación al aeropuerto de Adolfo Suarez- Madrid Barajas”, agrega (Rescate Air Europa: 6 años para devolver el dinero).

Plus Ultra (53 millones). El Ejecutivo defiende que “el tipo de cliente de Plus Ultra es distinto al de otros competidores, centrándose en residentes en España u otros destinos que viajan principalmente a visitar familiares o por ocio, además de también turismo”. “Su oferta, por tanto, cubre un ámbito de servicios en el mercado complementario a los que proporcionan las empresas de mayor tamaño. Además, la compañía emplea a 345 trabajadores directos, mientras los puestos de trabajo indirectos generados por su actividad superan los 2.500 empleos”, explica (Plus Ultra: se aprueba su rescate por 53 millones).

Ávoris-Iberojet (320 millones). La sociedad resultante de la integración de Ávoris y la división de viajes de Globalia tiene, según el Gobierno, “un carácter estratégico innegable, ya que cuenta con una notable presencia en los mercados internacionales, una relevante cuota de mercado, un gran volumen de negocio (4.067 millones de euros de facturación agregada en 2019), un importante número de empleados directos (6.400 trabajadores) y 1.470 puntos de venta en su red comercial” (Ávoris-Globalia: luz verde a la inyección estatal de 320 millones).

Grupo Wamos-Wamos Air (85 millones). Sobre esta ayuda estatal, el Ejecutivo hace mención especial a la relevancia de Wamos Air. Destaca que “es una de las principales aerolíneas españolas de largo radio y en cuanto a número de asientos disponibles”. “A diciembre de 2019, el grupo empleaba en España a un total de 1.747 personas”, añade (Wamos: luz verde a la inyección estatal de 85 millones).

Air Nostrum (111 millones). En este caso, resalta que “es líder en el transporte aéreo regional en España y una de las cinco empresas más importantes de la Comunidad Valenciana”, incidiendo en que “su actividad ejerce un papel muy relevante como motor económico, generando valor añadido y empleo”. “También realiza un importante papel en otras áreas, al ser compañía alimentadora y distribuidora de tráfico del grupo Iberia en el hub de Madrid”, y además, “contribuye al desarrollo del turismo nacional y es considerada como una aerolínea vertebradora de España en mercados nichos, comunidades ultraperiféricas y rutas en Obligación de Servicio Público” (Luz verde al rescate de 111 millones para Air Nostrum).

Volotea (200 millones). En relación a este último rescate, que acaba de ser autorizado por el Consejo de Ministros, el argumento utilizado es que “ejerce un papel relevante como motor económico, generando valor añadido y empleo en toda España”. “Cuenta con una plantilla nacional de 1.600 empleos directos, generando unos 8.100 empleos indirectos. Además, realiza contribuciones sociales directas, patrocinando proyectos culturales y deportivos de relevancia para las comunidades locales donde opera”, concluye (Luz verde al rescate estatal de 200 millones para Volotea).