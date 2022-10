(02 de octubre del 2022. El Venezolano).- Tenemos dos años por delante de campaña electoral o lo que es lo mismo más mentiras, más dinero robado, más trampas y bazofias, guisos y mareo al pueblo venezolano, cómo si poco hubiera sufrido ya viendo y sintiendo en carne propia los avatares de esta catástrofe planificada por el hoy felizmente difunto y sus indeseables herederos. Otro montón de estadísticas y encuestas amañadas, negociadores, compinches ya no tan disimulados, material noticioso ya harto conocido con datos falsos, candidatos reciclados y nuevos malandros optando por el poder; hasta cuándo veremos esta pantomima que ha logrado echar tierrita en los ojos a quienes en algún buen momento se unieron a los valores democráticos y nos defendían, pues comprendieron el talante de estos tiranos. Resulta que hasta nuestros aliados más efectivos están actuando y considerando que los migrantes venezolanos deben ir regresando a su país pues las condiciones ya no son iguales que cuando salieron. Claro que no son iguales, son peores, cada vez más intromisión de extranjeros y de la peor calaña en nuestro suelo, cada vez más acecho en las cotidianidades del venezolano, además de la escasez de ingresos acorde a los exorbitantes precios en dólares seguimos con la peor escasez: inexistencia de una vida productiva, armoniosa y con perspectivas sólidas de lograr obtener lo básico para existir con mínima calidad.¿Estamos mejor porque en lugar de estar 3 días sin agua o luz son sólo 2 ? La caja/estafa CLAP sigue trayendo harina tipo yeso incomible la cual venden los enchufados a precio de oro, sigue estando el vecino jefe del consejo comunal pendiente hasta del mínimo paso que da cada ciudadano para quitarle la ayuda pauperrima que le dan a las familias.

Por José Gregorio Briceño Torrealba

Pues si, ya dando la voz de partida el pasado lunes 12 de septiembre, el extranjero Nicolás Maduro, exhortó a la militancia del PSUV a prepararse para la victoria de las elecciones presidenciales en 2024, y en 2025 las elecciones de Asamblea Nacional, gobernaciones y alcaldías, conjuntas.

El capo que usurpa el poder hace gala descarada de invasión de competencias o una clara usurpación de funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) porque según la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Electoral es el CNE el único que puede anunciar una fecha para unos comicios y organizarlos. Con este tipo de anuncios queda ratificado que en Venezuela no existe independencia de poderes. En mis columnas semanales he repetido hasta el cansancio que para expulsar del poder a esa organización narcocriminal no puede pensarse en la vía electoral y he dado mis argumentaciones, pero soy muy respetuoso de los venezolanos que si creen en la vía del voto y ojalá yo sea uno de los equivocados. Veo un entusiasmo en algunos factores de la oposición para elegir el candidato presidencial a través de elecciones primarias lo cual me parece bien hasta allí, pero hay una serie de características que debemos analizar. Lo primero que debemos destacar es que ese régimen no es una dictadura tradicional que se puede sacar con votos como lo hemos visto a lo largo de la historia actual, esa es una organización narcocriminal o terrorista internacional.

Háganse estás preguntas: En un país donde los tentáculos controladores del capo Cabello son tantos que hasta amenaza a los cantantes internacionales con vigilarlos poniendo patriotas cooperantes en el VIP durante sus conciertos ¿ustedes creen que se le escapa alguien a quien este despreciable quiera eliminar en elecciones? ¿Es mentira que Maduro tiene algunos candidatos en la “oposición”? ¿Los partidos judicializados o arrebatados por Maduro a través de su bufete del TSJ van a participar en las primarias de la oposición? ¿Son o no son candidatos de Maduro? ¿Es mentira que el CNE es controlado por Maduro y los partidos aprobados o legalizados en los últimos cuatro años tienen un claro compromiso con los narcobandoleros? Ah, y en algunos casos tienen dirigentes que se jactan en decir y darse golpes de pecho de no haber votado nunca por el chavismo, pero no tienen dos dedos de frente y mucho menos inteligencia y han sido candidatos camuflajeados del chavismo en las últimas elecciones regionales, dividiendo a la oposición y han llegado después de la ambulancia. ¿Quien es más traidor o colaboraciónista, el que dice ser un “OPOSITOR PURO” pero participan como militantes y como candidatos de los partidos recién legalizados por los capos, o el que creyó en una oportunidad en el mitómano traidor de Hugo Chávez? El mundo al revés como dice el viejo adagio, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. No sean porfiados, a lo mejor en muchos casos más bien creo que son hipócritas. ¿El que gane las primarias tiene la garantía de que no lo vayan a inhabilitar, ejemplo Barinas? No puedo dejar de recordar que el primer partido ilegalizado en Venezuela en la era chavista, fue el partido MIGATO en el año 2012, fundado en Caicara de Maturín en el año 1997 en el Club Los Amigos y no dieron ninguna razón de su ilegalización y si yo hubiera aceptado la propuesta de los narcobandoleros de regresar a Venezuela, que la hicieron en tres oportunidades, ya me hubieran devuelto el partido, también me hubieran habilitado como lo hicieron con algunos “opositores” que se declararon perseguidos y los pudimos ver como regresaron por el principal aeropuerto de Venezuela (Maiquetia) y nadie los tocó y fueron candidatos con su cara bien lavada ante la desgracia que vive la patria.

Quiero suministrarle unos datos para los creyentes de la salida electoral, en Venezuela existen tres millones y medio de personas que no se han inscrito en el Registro Electoral porque no ha habido campañas de difusión del CNE. Los venezolanos en el exterior que están impedidos a votar en las presidenciales suman cuatro millones y medio y se estiman que otras tres millones de personas necesiten cambio de residencia o bien porque se han mudado de ciudad, o porque fueron cambiados de manera inconsulta. O sea, once (11) millones de votos y se calcula que el 94 % sean de oposición.

Pero nada de esto será factible pues estamos tratando con narcomalandros terroristas y esa realeza del submundo hamponil solo abandona el poder con pólvora y drones especializados en rastreo y ataques milimétricamente teledirigidos, no hay otra vuelta para salir de esta pesadilla, así lo creo y lucho denunciando los segundo a segundo, sin pausa y con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA .

