(01 de octubre del 2022. El Venezolano).- La cantante mexicana Ana Gabriel reiteró que no volveré a Venezuela hasta que Maduro esté fuera.

Estas declaraciones las ofreció en un concierto que realizó en Buenos Aires, Argentina, al que acudió un gran número de venezolanos, quienes corearon sus canciones y ondearon la bandera nacional durante el show.

Al percatarse de la presencia de venezolanos, la intérprete de «El cigarrillo» aprovechó la oportunidad para recordar la última vez que visitó Venezuela y reiterar la razón por la cual no ha regresado: la situación política.

“Te prometo que en 2013 presentí y lo dije públicamente que era la última vez que yo iba a ir a ese hermoso país y así ha sido. Yo desde 2013 no he vuelto y no voy a volver hasta que no esté fuera“, dijo Ana Gabriel en referencia al régimen de Nicolás Maduro, reseñó El Carabobeño.

Es de recordar que este año, Venezuela ha recibido, nuevamente, los shows de artistas nacionales e internacionales, como José Luis Rodríguez, Óscar D’ León, Alejandro Fernández, Kany García, Emmanuel, Ana Torroja, Wisin y Yandel, entre muchos otros.