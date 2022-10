(30 de septiembre del 2022. El Venezolano).- El Departamento de Estado de EEUU anunció este viernes nuevas sanciones contra funcionarios del Gobierno ruso tras la anexión de cuatro territorios ucranianos firmada hoy por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

La oficina detalló en un comunicado que cientos de individuos, incluidos miembros del Ejército ruso y bielorruso, estarán sujetos a restricciones de visado, mientras que otros cientos recibirán sanciones económicas.

Entre los sancionados, figuran la directora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiullina; y el viceprimer ministro Alexander Novak.

Al mismo tiempo, el presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que la anexión de los territorios ucranianos ocupados por Rusia es “fraudulenta”.

Este viernes, en un discurso transmitido por televisión, cargado por un tono altamente nostálgico por la disolución de la Unión Soviética, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció la anexión de los territorios ocupados de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia.

Durante un simbólico acto en el Kremlin, y en presencia de la élite política del país, Putin ha dado un nuevo paso en su ofensiva sobre Ucrania, haciendo caso omiso de las advertencias de los gobiernos occidentales y de la ONU, que cuestionan la validez legal de esta anexión.

El mandatario ruso dijo que los habitantes de las regiones ucranianas anexadas serán “nuestros ciudadanos para siempre”.

Vladimir Putin en el acto de anexión de regiones (Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS)

“Los habitantes de Lugansk y Donetsk, Kherson y Zaporizhzhia se convierten en nuestros ciudadanos para siempre”, afirmó Putin ante la élite política del país. “La gente votó por nuestro futuro común”, agregó.

“Firmamos hoy un acuerdo sobre la integración” de esas regiones a Rusia, declaró Putin ante miembros del gobierno, diputados y senadores y otros representantes del Estado ruso, señaló Infobae.

El mandatario se ha retrotraído a la época soviética y ha apelado a la tradición para defender que, fuera de Rusia, hay quienes quieren “volver a su patria histórica”.

Sin embargo, Putin aseguró que su país “no aspira” a restaurar la Unión Soviética, a pesar de la ofensiva en Ucrania y la anexión de las cuatro regiones. “La URSS desapareció, el pasado no puede ser traído de vuelta. Y Rusia no tiene necesidad de eso hoy en día, no aspiramos a eso”, declaró Putin durante un discurso en el Kremlin.

Putin llamó este viernes a Ucrania a poner fin de inmediato a la guerra y volver a la mesa de negociaciones, pero inmediatamente condicionó el diálogo al decir que la “opción” hecha por las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugans y la regiones de Kherson y Zaporizhzhia de “unirse a Rusia” es “definitiva”.

“Llamamos a Kiev a cesar de inmediato el fuego, poner fin la acciones militares, a la guerra que desató el 2014 y volver la mesa de negociaciones”, dijo Putin en un discurso previo a la firma de los tratados de anexión con cuatro regiones ucranianas en la sala San Jorge del Gran Palacio del Kremlin.