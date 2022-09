(28 de septiembre del 2022. El Venezolano).- El exalcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, declaró que “Maduro esta paralizado de miedo, el pánico lo mantiene encerado en sus escondites, porque son varias las instalaciones que utiliza para mantenerse supuestamente seguro de supuestos atentados”. Ledezma ofreció este miércoles a primera hora de la mañana una larga entrevista al Dr. Fernando Londoño conductor del espacio matutinito La Hora de La Verdad, que se transmite desde Bogotá, quien le preguntó a su entrevistado “si tenía alguna idea de por qué Maduro no se hiso presente el evento que previamente había sido anunciado con bombos y platillos por ambos mandatarios”.

Al respecto Ledezma dijo que “a Maduro lo tienen aterrorizado los informes que le dan sus protectores cubanos sobre supuestos planes para liquidarlo, uno de esos planes los estaría dirigiendo Rafael Ramírez, junto con Freddy Bernal y el gobernador de Carabobo Rafael La Cava, en ese relato no falta el nombre de Diosdado Cabello, que tiene cuentas por cobrarle a Maduro, ni de uno que otro jefe militar cansado de ser humillados en publico por Maduro, delante de sus subalternos y familiares; también aparecen en esos expedientes los mercenarios que estarían buscando ganarse la recompensa de 15 millones de $ que ofrecen por la captura del dictador venezolano”, comentó Antonio Ledezma, para agregar que “eso es lo que le aseguran los jefes de seguridad de Maduro, que ahora también cuenta en sus anillos de protección con efectivos rusos. ´Lo tienen aterrerado´, además le presentan supuestos planes de capos del narcotráfico, de los disidentes de la narco guerrilla y de las mega bandas, que tendrían cuentas pendientes con Maduro”.

Ledezma recordó que “fue Maduro el que cerró la frontera con Colombia en 2015, fue Maduro el que ejecuto un plan fascista deportando a mas de 1500 familias que estaban protegidos por ACNUR, a mas de 200 familias les demolieron sus viviendas mientras que mas de 22.500 seres humanos fueron desplazados de manera forzosa, por lo tanto ellos ahora no pueden presentarse ´como que si nada tienen que ver con una crisis´ que desataron cuando Chávez, en 2006, separó a nuestro país de la Comunidad Andina de Naciones”, argumentó Ledezma.

Con relación a las expectativas que se crean por un supuesto relanzamiento de las operaciones comerciales, Ledezma respondió que “es lamentable que solo se ponga el ojo en la relación comercial dejando de lado los derechos humanos, los principios democráticos de la libertad de expresión, de la propiedad privada, del libre transito contemplado en los artículos 50 y 22 de las cartas magnas de Venezuela y Colombia respectivamente, para mi eso debería ser tema clave en la agenda de relanzamiento de esas relaciones, mas aun cuando se sabe que en Colombia hay democracia, todavía, mientras que en Venezuela padecemos los rigores de un dictadura en pleno vigor que esta siendo señalada como perpetradora de crimines de lesa humanidad, si nos atenemos a las investigaciones concluyentes de técnicos de la ONU”, continuo diciendo Ledezma, para agregar que “es incierto que desaparecieron las mafias que controlan las trochas, vayan a la zona de la Villa del Rosario, para que confirmen que allí prosigue mandando la mafia que maneja la trocha Los Mangos, esa es la purita verdad”, según datos ofrecidos por Ledezma al entrevistador Fernando Londoño.

Con relación a la recuperación de un flujo comercial que se equipare con el logrado desde los años 2007, de mas de 7 mil millones de dólares, Ledezma compartió razones para que pongamos los pies sobre la tierra, diciendo que “en Venezuela no hay seguridad jurídica, no hay una política económica, ni comercial, ni financiera, ni monetaria definidas, por lo tanto desde Venezuela seguiremos exportando seres humanos que salen huyendo de la tragedia que se padece en un país que esta quebrado institucionalmente, en donde lo que operan son seudo tribunales judiciales, seudo policías que mas bien son sicarios de la dictadura, seudo elecciones porque el voto no vale sino para hacer trampas con la voluntad soberana de los venezolanos, entonces como compiten los industriales, agricultores, comerciantes de un país en ruinas, donde no se sabe cuanto vale la moneda en el día a día, en donde te persiguen si disientes del régimen, remató diciendo Ledezma, para proseguir preguntando ¿qué gas vamos a exportar a Colombia?, si nuestro gran potencial, el gas asociado al petróleo ha declinado porque a su vez se vino abajo la explotación de los pozos petroleros. ¿Qué aluminio vamos a mandar a Colombia si están cerradas las celdas del complejo de la CVG? ¿qué electricidad excedentaria vamos a exportar a Colombia si tienen en crisis el complejo Uribante-Caparo?, La verdad es que en esta era fatídica del chavomadurismo han sido liquidadas mas de 9 mil empresas de las mas de 13 mil que funcionaban cuando Chávez asumió el poder”, aseguró Ledezma quien concluyo advirtiéndole a los colombianos que “no se olviden que están vigentes sanciones contra algunas empresas por supuestas relaciones con hechos irregulares”.