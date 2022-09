(28 de septiembre del 2022. El Venezolano).- El alcalde de Miami, Francis Suárez, indicó en rueda de prensa que aunque la ciudad y su vecina Miami Beach no están en el cono del huracán Ian “en este momento”, todos los condados del sur de la Florida, “están bajo Aviso de Vigilancia de Tormenta Tropical”. También hay Aviso de Vigilancia de Tornados hasta las 5 de la tarde del martes 27 por lo menos. La tormenta tocó tierra en el occidente de Cuba como categoría 3 y avanza hacia el noreste en el golfo de México, donde probablemente evolucione a categoría 4 antes que alcance la Florida el miércoles 28.

“Se espera que llegue a vientos de 140 millas por hora (225 km/h) antes de volver a tocar tierra, esta vez, lamentablemente, en Florida”, manifestó el alcalde.

No ha habido hasta ahora grandes inundaciones, pero “en algunas zonas se podrían recibir de entre 6 y 10 pulgadas (entre 150 y 250 milímetros) de lluvia”. Para ello, la ciudad está preparada con siete bombas de agua permanentes, siete móviles y seis camiones para aspirar y desobstruir el sistema de drenaje. Según Suárez, las experiencias de años anteriores han sido cruciales para llegar a este punto.

Hurricane Ian makes its way to Florida’s west coast after passing Cuba in a composite image from the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) GOES-East weather satellite September 27, 2022. NOAA/Handout REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

A través de quejas y reportes de usuarios de redes sociales en los últimos años, el gobierno ha identificado cerca de 20 áreas problemáticas en la ciudad, “que vigilamos constantemente”, agregó Suárez. De esta manera se pueden trasladar los recursos a las zonas más necesitadas. Suárez también exaltó el trabajo coordinado con Dan Gelber, alcalde de Miami Beach, y Daniella Levine Cava, alcaldesa condal, reportó Infobae.

Igualmente dijo que ha estado “en contacto con la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, y con el servicio de búsqueda y rescate”, un grupo de trabajo estatal. Indicó que para asistir en las zonas del estado donde se espera el mayor impacto la ciudad tiene preparado un equipo “en coordinación con Tampa y el estado”.

Hablando desde el Centro de Operaciones de Emergencia de la ciudad, el alcalde pidió a los residentes de Miami que se mantuvieran vigilantes, “porque sabemos que estas tormentas tienen la capacidad de cambiar radicalmente”.