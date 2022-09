(25 de septiembre del 2022. El Venezolano).- Se prevé que la tormenta tropical Ian se convierta en huracán a primera hora del lunes y alcance la categoría de ciclón mayor antes de llegar al oeste Cuba, mientras se mueve hacia el noroeste a cerca de 19 kilómetros por hora.

El boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EEUU de las 18.00 GMT de este domingo indica que Ian comenzará a fortalecerse rápidamente esta noche y que se esperan fuertes impactos en forma de vientos y marejadas ciclónicas en el oeste Cuba.

La todavía tormenta tropical se situaba en el momento de difundir el último boletín aproximadamente 425 km al suroeste de la isla de Gran Caimán y 865 km al sureste de la punta del oeste de Cuba avanzando con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora.

Hay un aviso de huracán para Gran Caimán, las provincias cubanas de Isla de Juventud, Pinar del Río y Artemisa, mientras que el nivel es de aviso de tormenta tropical para las provincias cubanas de La Habana, Mayabeque y Matanzas.

La tormenta tropical Ian se ve cerca de la costa de Cuba en esta imagen de satélite tomada el 25 de septiembre de 2022 (National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)/Handout via REUTERS )

Los meteorólogos cubanos advierten que hay condiciones “muy favorables” para que este sistema se intensifique más al transitar por las cálidas aguas del Mar Caribe, con temperaturas de entre 29 y 31 grados centígrados, y convertirse este domingo en un huracán.

Mientras, las autoridades y vecinos en Florida reciben buenas noticias al ver que el sur del estado salió del cono de trayectoria de la tormenta tropical.

“Aunque Miami ya no está en el cono de la tormenta tropical Ian, queremos asegurarnos de que todos estén seguros y listos para las 2 a 4 pulgadas de lluvia intensa que deberíamos esperar hasta el miércoles por la mañana. La ciudad de Miami continuará monitoreando la situación y brindará actualizaciones a todos los residentes”, escribió Francis Suárez, alcalde de Miami, en su cuenta de Twitter.

El gobernador, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia en toda Florida ayer, ampliando una orden inicial que afectaba a dos docenas de condados. Instó a la población a prepararse para una tormenta que podría descargar aguaceros sobre gran parte del estado, así como vendavales y marejadas.

“Esta tormenta tiene el potencial de fortalecerse y convertirse en un poderoso huracán y hacemos un llamado a todos los habitantes de Florida a realizar preparativos”, dijo DeSantis en un comunicado. “Estamos coordinando con todos los socios del gobierno estatal y municipal para dar seguimiento a las posibles consecuencias de esta tormenta”, reportó Infobae.

la gente compra alimentos ante el paso del huracán ian

El presidente, Joe Biden, declaró también una emergencia y autorizó al Departamento de Seguridad Nacional y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, por sus siglas en inglés) a coordinar ayuda para el desastre y prestar asistencia para proteger vidas y propiedades. El presidente aplazó un viaje a Florida previsto para el 27 de septiembre debido a la tormenta.

En Pinellas Park, cerca de Tampa, la gente hacía fila ante un Home Depot cuando abrió a las 6 de la mañana del sábado, según el Tampa Bay Times. La gerente de la tienda, Wendy Macrini, dijo que habían vendido 600 cajas de agua para primera hora de la tarde y se habían quedado sin generadores.

La gente también compraba tablones para proteger sus ventanas. “Mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo”, dijo al Times Matt Beaver, the Pinellas Park.

Entre tanto, el potente ciclón postropical Fiona arremetió el sábado en Nueva Escocia, en la costa atlántica de Canadá, donde arrastró casas al mar, arrancó tejados y dejó a más de medio millón de clientes sin electricidad en dos provincias.