(25 de septiembre del 2022. El Venezolano).- Una nueva encuesta de Florida muestra que la reciente medida del gobernador Ron DeSantis de transportar inmigrantes de Texas al noreste podría volver a atormentarlo en su candidatura a la reelección contra el demócrata Charlie Crist.

Después de meses a la cabeza, DeSantis sigue a Crist por 6 puntos en una encuesta de The Political Matrix y The Listener Group. Si es exacto, representaría un giro salvaje en la carrera. Una encuesta telefónica fija de votantes probables de The Listener Group en junio de 2021 mostró a DeSantis con una ventaja de casi dos dígitos sobre todos los posibles oponentes demócratas, lo que significa que el movimiento para enviar migrantes habría resultado en un cambio de casi 16 puntos en las encuestas.

En comparación, la decisión de la Corte Suprema de los EE. UU. este junio de anular las históricas protecciones al aborto bajo Roe v. Wade solo cambió la boleta genérica nacional en aproximadamente 4.5 puntos. Hasta la fecha, los agregados de encuestas de FiveThirtyEight mostraron a DeSantis con una ventaja de 6 puntos sobre Crist con menos de 50 días para las elecciones.

Aunque la nueva encuesta es un caso atípico, Greg Fink, un consultor estratégico de tendencia conservadora de The Listener Group, dijo que respalda el resultado y dijo que coincide con una disminución en el apoyo de DeSantis que comenzó con su objetivo de las juntas escolares que no apoyaron su orden ejecutiva de 2021 que prohíbe las máscaras en las escuelas.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, habla en el Rally Unite and Win en apoyo del candidato republicano a gobernador de Pensilvania, Doug Mastriano, en el Hotel Wyndham el 19 de agosto de 2022, en Pittsburgh, Pensilvania. Una nueva encuesta de Florida muestra que el movimiento reciente de DeSantis para transportar inmigrantes de Texas al noreste podría volver a atormentarlo en su intento de reelección contra el demócrata Charlie Crist.JEFF SWENSEN/GETTY IMAGES

En junio, la firma de Fink volvió a sondear la contienda y encontró que los dos estaban prácticamente empatados, y desde entonces, el apoyo de DeSantis en sus sondeos ha comenzado a flaquear.

“DeSantis estaba como nueve puntos por delante en tres encuestas”, dijo Fink a Newsweek . “De repente, se atrasó y no se ha recuperado”.

DeSantis cuenta con una gigantesca ventaja de recaudación de fondos sobre Crist, quien no ha logrado atraer una inversión significativa del partido nacional en un estado que tradicionalmente se ha clasificado entre los más competitivos de la nación.

Grupos como el Comité Senatorial Republicano Nacional han comenzado a emitir correos electrónicos de recaudación de fondos que respaldan la decisión de DeSantis, lo que indica cierta confianza en que creen que están ganando la batalla de mensajes sobre la medida, incluso cuando las encuestas muestran que los votantes del país generalmente estaban divididos sobre la decisión.

Si bien los resultados de la encuesta de Fink fueron diferentes de los demás, señaló el historial de la empresa: llamadas precisas sobre el margen de victoria del presidente Donald Trump en el estado durante las elecciones presidenciales de 2020 y la victoria aplastante de Crist sobre Nikki Fried en las primarias demócratas para las cuales otros proyectó una victoria de Fried, como una señal de que la encuesta no debería descartarse tan fácilmente.

“Pensaron que estábamos locos”, dijo Fink. “Todos pensaron que éramos estúpidos como el infierno.