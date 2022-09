(23 de septiembre del 2022. El Venezolano).- Las primeras elecciones primarias de la oposición real de Venezuela del siglo XXI se realizaron el 12:de Febrero de 2012, allí se eligió el candidato presidencial de la Mesa de la Unidad Democrática para las elecciones presidenciales del 2012, celebradas el 7 de Octubre del mismo año. Trabajamos en ambas con pasión derrotando al régimen de entonces presidido por Hugo Chávez en su pretención de manipular el proceso por medio del (Ministerio Electoral-CNE)…

Por Joaquín Chaparro Oliveros

Estas fueron unas de las primeras primarias presidenciales abiertas en la historia de Venezuela, habrá más, no sé, ejemplo de participación ciudadana que trazó el rostro democrático del pueblo venezolano, ratificó electo sin el CNE, sin plan república, con nuestra propias estructura electoral y con la participación de todos los venezolanos incluyendo la diaspora muy incipiente por cierto.

La oposición aún busca elegir, renovar, legitimar el liderazgo de la oposición real y al mismo tiempo optar por un líder capaz de mantener una línea coherente en sus posturas, consolidando su reconocimiento de forma tal que tenga el apoyo necesario para derrotar a Maduro de ser candidato a la reelección…

Algunos sectores muy influyentes del desminuido dividido G4 domesticados por el régimen pretende darle participación a Maduro atraves del CNE, los exhortó a qué desistan y se aparten de esas malas juntas por aquello: “Dime con quién andas y te diré quién eres.”

La agenda excluyente del G4 está en marcha sigue vivita y coleando solo ellos saben, discuten, se acuerda para designar la junta electoral de las primarias, el cronograma electoral y fecha. Ya sus candidatos andan en campaña abierta en algunos casos globos de ensayos con una vista puesta al retrovisor de su poder de convocatoria, que ya no tienen y no volverá.

Estamos antes un andamiaje de mentiras y engaños del sector dominante del G4 ellos tienen todo acordado para las primarias por medios antidemocráticos y la única forma de abortar esa conducta es denunciando su silencio cómplice antes los problemas del país.

Algunos de esos sectores influyentes se apegan al guión del régimen como es el caso de Monómeros que nos avergüenza con pena ajena frente al desvalido pueblo de Venezuela, otros sectores del G4 con menos poder de influencias resisten y han comenzado muy tímidamente ha rechazar tales prácticas: Entre cielo y tierra no hay nada oculto.

Pero el G4 sabe de su situación existencial y lucha al igual que el régimen de Maduro para sobrevivir esta nueva realidad política que amenaza con aplastar este sistema de continuidad, táctica perverso y corrupto su derrota en las primarias es una realidad tangible.

Si bien el G4 no evoluciona verdaderamente hacia un proceso transparente de elecciones de primarias la presencia del Dr Omar Barboza será un hueso duro de roer porque conozco de su entereza y rectitud política, no se llamen a engañó. Los venexolanos residentes o no debemos hacer un gran esfuerzo por superar estos métodos aplicados por el cogollo de la opositor fallida (G4)…

Los candidatos del G4 establecen sus propios términos, algunos más osados sin rescató algunos solicitarán la ayuda del régimen de Maduro atraves de la participación del Ministerio Electoral (CNE) por sus obras OS Conoceréis…

Nuestra búsqueda de la candidata o candidato ideal para llevar la bandera de la oposición real enfrentará grandes obstáculos, en definitiva no será un camino de rosas derrotar a un G4 penetrado por el régimen: Unos primeros y otros después.

Sin embargo, por ahora, todos esos riesgos podrían ser irrelevantes, lo que claramente les importa es complacer al régimen que parece según afirman voces calificadas de la política, “Controlan el tablero y todas las piezas.” Y eso ya es una tragedia.

Le hemos imputado tantas veces a Maduro que demasiado poder en las manos de un solo hombre se origina el abuso la tiranía por lo tanto el sector dominante del G4 cree estar predestinado a ejercer el poder opositor sin límites, les recuerdo:

“Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un hombre en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecer y el a mandarlo, de dónde original usurpación y la tiranía. El Libertador Bolivar.

En consecuencia estamos frente a un sector dominante del G4 que se acostumbro a los privilegios de mandar de ahí que harán todo lo posible por mantenerme en el poder, así tengan que sentarse con el mismo Maduro en su Diálogo de las Mentiras.

Twietter: @joaquinchaparro / Demócrata Cristiano.&