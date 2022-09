Columna Caiga Quien Caiga

El tema venezolano en las últimas semanas, ha llegado mediáticamente hablando, a niveles muy altos, casi el paroxismo comunicacional.

Desde el escenario de las Naciones Unidas hasta el de los titulares de medios impresos y portales de noticias, paseándose por menciones en programas de radio, tv, reuniones y pare usted de contar.

Líderes del mundo hablan sobre los problemas de los venezolanos.

Biden, presidente de la máxima potencia mundial, pide elecciones libres para Venezuela.

Todos estamos claros que una salida electoral es lo ideal para nuestra nación. El asunto es cómo lograrla, en términos que complazca las aspiraciones generales de un pueblo opositor en su gran mayoría, y muy poca representación de esa voluntad en los partidos políticos.

El 99% de las encuestas o estudios de opinión, muestran una población en su mayoría contraría al actual régimen y al mismo tiempo que creen muy poco en el liderazgo que “presuntamente los representa”.

Me asombro cada vez que leo las cifras de seguidores de cada aspirante a la presidencia y del número de militantes que muestran las organizaciones que los promueven y representan.

Lesa humanidad

El reciente pronunciamiento de la ONU, atribuye el calificativo de responsable de delitos de lesa humanidad al gobierno de Nicolás Maduro.

Es decir, atribuye una condición delincuencial a la estructura y quien lo preside. Este hecho nos confunde bastante, dado el llamado que a posteriori hicieron otros mandatarios, pidiendo “diálogo y elecciones libres”.

Aquí hay una contradicción, aunque no un impedimento.

Se dialoga para establecer una comunicación, en este caso necesaria, entre los factores que representan a la sociedad venezolana.

Yo creo que en ese encuentro deben estar incluidos otros elementos, contrarios a la esfera partidista del G4, G5, Plataforma Unitaria o como usted lo llame.

Dialogar si, negociar es otra cosa

No tengo problemas en aceptar lo primero. Lo segundo requiere de otros “ingredientes”, entre otros, más allá del arbitraje o mediación, tiene que haber garantías, de efectivamente querer resolver y no simplemente disfrazar o entretener como es la costumbre de la izquierda radical o comunistas.

Ha pasado más de un año y vemos una intensa campaña política en la oposición, no así en los factores maduristas y chavistas.

Los hechos lo demuestran: La Corte Penal Internacional es el camino

En ausencia de diálogo, de genuinas condiciones, el sector oficialista debe ser advertido del camino trazado sabiamente por venezolanos valiosos en el tema como Tamara Suju.

El proceso iniciado en la Corte Penal Internacional, lamentablemente impedido por factores del propio gobierno y de la autodenominada oposición, más específicamente una parte de ella, luce ideal para enderezar de una vez por todas lo que ha ocurrido en los últimos 23 años.

¿Por qué no se ha avanzado? Eso no obsta a establecer el diálogo y luce como la llave principal para concretar una negociación seria que incluya presos políticos libres, reducir la censura a los niveles normales de moderación, entre otras acciones.

El primer diálogo

Tiene que ser a lo interno. Dentro de la propia oposición. Invitación abierta con moderación de especialistas en el área de conflictos. El peor error de la oposición sería presentarse a un evento con posturas diferentes y sin respaldos. Si no somos capaces de conversar entre nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer ante otros?

Los Caiga Quien Caiga

“La Espada de Bolívar” operación que tras bastidores se prepara en el chavismo para definitivamente sacar de las aspiraciones a Nicolás Maduro. Lo de él en el 2013 y 2018, fue transitorio y por errores de la contraparte pretende extenderse. Cuba está fuera del escenario venezolano o va en vía de eso. Simple, no tiene nada que aportar al madurismo. Rusia por el contrario asume un papel protagónico en Venezuela, al igual que los chinos, iraníes y turcos. En la foto puede no aparecer Cuba, aunque por los momentos permanece.

Hay un 4F como “Matrix recargado”. Camina despacio. Avanza.

Maduro y Tareck juegan dos tableros distintos. Los aliados-piezas del Aisammi no son necesariamente los mismos de Nicolás.Diosdado como siempre en el viejo baloncesto “jugando cazaguire”.

La actual crisis mundial sobrevalora el petróleo venezolano, no para abastecer al imperio del norte, sino para suplir a sus amigos europeos afectados por el dominio Ruso. El asunto es que Putín pierde la guerra y podría hasta perder el poder. Los chinos son aliados circunstanciales. Ellos saben que es una “necesidad temporal” su alianza con Putín. Si este sale del tablero, los chinos ni velas pondrán en su velorio.

¿Quién mató a Carlos Lanz? Las tesis silenciadas en una gran parte, en otra se escuchan. Más allá de los señalamientos y evidencias acerca de la viuda, la autoría intelectual pudiera sorprender a más de uno. Lanz encabezaba un movimiento para “desmovilizar” a Nicolás y los Rodríguez. En la vieja historia de la guerrilla se mantiene fresca la idea de que cuando el secuestro de Nihaus, le jugaron “sucio” al difunto Jorge Rodríguez, otro sector de la izquierda donde militaba Lanz. Cómo daño colateral se produjo la muerte del papá del hombre muy bueno para lo malo y muy malo para lo bueno. Por allí vienen los tiros…La venganza es dulce y tiene que ver casualmente con una tesis de la psicología moderna según investigadores de Marburg Alemania.

Rafael Ramírez, Tiene candidata en el chavismo y la presentará en las presidenciales.María Alejandra Diaz es su nombre y representa al chavismo traicionado no reflejado en el Madurismo. ¿Llegará hasta el final?, peor aún ¿La dejarán llegar? o correrá la suerte de otros…

La pregunta de las 74 mil lochas: ¿Hasta cuándo se mantendrá Padrino López como Ministro de la Defensa? La promoción de José David Cabello también parece que irá rumbo al cementerio…¿Tendrá esto alguna consecuencia?

La encuesta Hercon se suma a la lista de empresas dedicadas a la consulta de la opinión pública, que coincide con nuestra óptica acerca de los “Presidenciables”: María Corina Machado, Manuel Rosales y Capriles. Agrega dos más, que hemos venido señalando: Gustavo Duque y Cesar Pérez Vivas.

PETRO como previmos no asistirá al encuentro el 26 próximo. Maduro ante tal hecho, tampoco. Debe estar muy molesto. Petro, “por ahora” como diría el difunto guardará prudente distancia ante la figura de un hombre señalado por la ONU como “lesa-delincuente”.

Un error estratégico de Nicolás, ser mediador ante la peor guerrilla de América: El ELN.

La captura de “Fat Leonard”, responsable de la mayor estafa a la Armada de Estados Unidos, no fue casualidad, ni producto de eficiencia. Fue un dato comprado y negociado por factores del madurismo con Cuba y Rusia. Mi trono por un amigo y unos sobrinos…Cilia salta de alegría.

LA DERECHA CHILENA está muy feliz con Diosdado. Nadie sabe para quién trabaja. Le sale regaño.

AD inclinará la balanza en estas elecciones: Rómulo Betancourt el venezolano más preclaro del siglo XX señalo que AD está hecho a imagen y semejanza del pueblo venezolano. No se equivocó. Romulo y recuerden que yo no soy adeco, fue un genio de la política y tenía razón: Nuestro pueblo razona adeco. Guste o no. Después viene la democracia cristiana pero ese es otro cuento. Lo cierto es que hacía donde se incline AD, quien genuinamente lo represente, hacía allá estará el país.

Pueden doler mis palabras. Es así. Evidentemente estamos hablando de un proceso serio y transparente.

Un gran adeco me hacía sus reflexiones: Rumores indican que en más de 10 estados puede haber pronunciamientos de cuadros que actualmente hacen parte de la AD oficial pasando a la AD disidente… Esto me recuerda mucho al goteo del 2006 de los «adecos con Rosales».

¿La verdad? Nadie conecta hoy lo suficiente con la sociedad. La clase política sigue en su burbuja, creyendo que sus cuitas le importan a la gente.

Si en la AD oficial no se mueven fichas pronto: El instinto de supervivencia va a empujar movimientos centrífugos. También lo más probable es la inhabilitacion a los diputados que aprobaron interino y directivas de monómeros y Citgo, así como los que públicamente pidieron bloqueo e invasión militar.

El Chavismo va a hacer reingeniería.Insisto en lo que dice el evangelio «los postreros serán los primeros». No es tiempo de apresurarse. Falta el juego episodio del escándalo de Monomeros.

Mientras la clase política tradicional opositora, la que acumula 75% estable de rechazo, más o menos el mismo nivel de rechazo que acumula el Chavismo, mueve fichas, se ahonda la brecha con el 50% de la sociedad que no quiere nada ni con unos ni con otros.

En ese segmento el personaje político mejor evaluado es Rafael Lacava. Con todo y el maquillaje.

El otro con evaluación alta entre ese segmento es Lorenzo Mendoza. No es casualidad que en las últimas semanas Maduro hiciera que Lacava descarte ser candidato y que Diosdado cargue contra Lorenzo Mendoza, por los precios del maíz

Ese 50% de la población que no quiere nada ni con unos ni con otros va a definir el resultado final. Y parece que un requisito para acercarse a ese sector hay que alejarse de los otros dos segmentos, oposición tradicional y Chavismo. Hasta ahora, solo António Ecarri tiene una estrategia publica consona con este análisis, aunque no levanta en la aprobación publica. Aunque carezca de la gracia suficiente para captar la masa electoral.

Insisto, reitero y ratifico: Se puede ganar sin las estructuras políticas. No contra ellas. Sobran ejemplos en países desarrollados y en otros no tan avanzados. Colombia. Por ejemplo.

