(22 de septiembre del 2022. El Venezolano).- Luego de haber iniciado la producción de la tercera temporada de la serie Emily en Paris a inicios de junio, es hasta ahora que Netflix da a conocer las primeras imágenes de esta nueva aventura protagonizada por Lily Collins.

Actualmente la tercera y cuarta temporadas del programa se están filmando en Francia y será el próximo 24 de septiembre, durante el evento especial Tudum, que la plataforma streaming presentará algunos nuevos detalles de las nuevas temporadas de este show creado por Darren Star.

La serie fue renovada en abril de este año para una tercera y cuarta temporada. (Netflix)

La tercera temporada sigue a Emily mientras se encuentra en una encrucijada crucial en todos los aspectos de su vida. Enfrentada a dos caminos muy diferentes, Emily tendrá que decidir exactamente dónde se encuentran sus lealtades, en el trabajo y en su vida romántica, y qué significan esas decisiones para su futuro en Francia, todo mientras continúa sumergiéndose en las aventuras y sorprendentes giros y vueltas que ofrece la vida en París.

El elenco de la temporada 3 también incluye a Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie y Lucien Laviscount y el primer vistazo a la nueva temporada de la exitosa serie de comedia romántica de Netflix muestra más del show. Por lo que parece, Emily (Lily Collins) sigue viviendo su mejor vida parisina con sus amigos y compañeros de trabajo y las cosas parecen subir de tono entre ella y Alfie (Lucien Laviscount).

En junio se empezó a producir la tercera temporada en Francia. (Netflix)

El comunicado que lanzó Netflix afirmó que las decisiones que Emily tome en la próxima temporada determinarán “su futuro en Francia” y dice que la heroína conocedora de las redes sociales continuará “sumergiéndose en las aventuras y los giros sorprendentes que ofrece la vida en París”.

Emily en París se estrenó en Netflix en octubre de 2020. La serie sigue a la nativa de Chicago Emily Cooper (Collins) mientras se dirige a la capital de Francia para ayudar a traer una perspectiva estadounidense a la firma de marketing francesa de primer nivel Savoir. El creador y productor ejecutivo Darren Star regresa para dirigir la tercera temporada de la serie nominada al Emmy. Aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento para la temporada 3, reportó Infobae.

Aún no se revela la fecha de estreno de la nueva temporada. (Netflix)

La serie ha obtenido múltiples nominaciones a los premios Emmy, así como múltiples nominaciones a los Globos de Oro, desde su estreno. Anticipándose a lo que está por venir, Star habló con Variety previamente sobre su deseo de profundizar en el pasado de Emily.

“Realmente me encanta cómo Emily se asimila más a la cultura francesa y me encanta ver esa evolución y transformación de alguien que ha hecho de París su hogar y cómo eso los cambia. Lo que realmente no hemos visto es cómo es Emily en relación con las personas que ha dejado atrás y cómo el hecho de ser expatriada durante un período de tiempo más largo cambia su relación con su familia, dijo Star.

Las primeras temporadas han estado nominadas al Emmy y el goblo de oro. (Netflix)

La tercera temporada trae de vuelta a la productora y estrella Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Ashley Park y Camille Razat, entre otros. Los productores ejecutivos son Tony Hernández (JAX Media), Lilly Burns (JAX Media), Andrew Fleming, Alison Brown, junto aRaphael Benoliel, Stephen Brown, Lily Collins, Ryan McCormick y Jake Fuller

La tercera y cuarta temporada se están filmando al mismo tiempo. (Netflix)

Las dos primeras temporadas de esta serie se pueden disfrutar a través de la plataforma de Netflix.