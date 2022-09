(18 de septiembre del 2022. El Venezolano).- EL MUNDO lamenta la muerte de la Reina Isabel. Los británicos a pesar que pudieran estar preparados para ese momento, no salen del asombro que 48 horas después de hacer recibido a la recién nombrada primera ministro falleciera. Manifestaciones de duelo de todas partes del mundo y aunque su largo reinado se vio afectado por algunas situaciones familiares( como su distanciamiento con Diana, la conducta inmoral se su hijo Alberto ente otras) la Reina supo campear esos temporales y en definitiva gozaba del cariño de la inmensa mayoría de británicos. Carlos lll recibe un trono con un porcentaje de aprobación mucho más bajo que su hijo Guillermo, de quien incluso se llegó a especular que su padre podía abdicar a su favor. Algo que como ya sabemos no será. En definitiva fueron 70 años de reinado que dejaron un legado inolvidable. Descanse en Paz…

Por Oswaldo Muñoz

LOS COMISIONADOS del condado de auto aprobaron un bono para toda la vida, después de producirse su jubilación, y entre las inmorales justificaciones está el hecho que servirían como “embajadores del condado”. Realmente estos actos es lo que en definitiva hace que en su mayoría la población rechace esos liderazgos y que se reflejan en el que casi nadie salga a votar por estos señores, claro es nuestra culpa no hacerlo, pero igual no deja de ser inmoral habérselo aprobado…

MARQUITO, (el del parquecito) está desesperado y de allí que en su cuenta de Instagram muestre una encuesta donde según él aparece empatado con xxxxxxxx y pide donar dinero ( es lo único que hace bien pedir cobres) para evitar que los “comunistas” lleguen al poder en ese curul del senado. Pues bien si el del parquecito reconoce que está empatado, sabemos que la verdad es q va perdiendo y segundo que ese mensaje de evitar q el comunismos q el socialismo y bla bla bla, no solo está agotado sino que ya nadie le cree, pues en los años que tienen pregonando ese mensaje no ha tenido ni el más mínimo efecto, pues basta ver el país de sus descendientes Cuba, Nicaragua, Venezuela, Chile, Argentina, Bolivia y ahora Colombia. O sea a otro tonto con ese cuento. Si nos has podido hacer nada que cambie lo de Cuba, vas a seguir con ese calamar? Como decimos en criollo. Nosotros como lo hemos dicho trabajaremos 25 horas al día para evitar que repitas. Por cierto que casualidad que el del parquecito fue quien le recomendó a Trampa, la juecesita que nombró un perito especial para que “analizara” el informe del FBI. Casualidad o coincidencia?? …A PUTIN se le está enredando cada día más su situación, e incluso un buen número de líderes le han pedido su renuncia, no solo por el fracaso de la invasión a Ucrania , (hasta piden paredón para los militares que han llevado esta acción militar y que ha fracasado) sino por el mega fraude cometido en las recientes elecciones municipalidades y regionales. Quien iba a pensar que en la Rusia de Putin esto pudiera haber pasado?…

EL VOTO para los venezolanos en el exterior está garantizado. Podrán votar todos aquellos connacionales que vivan en países que reconozcan al gobierno de Maduro, y se inscriban en el registro electoral. Por cierto el 74% de los votos en el extranjero están circunscritos en America Latina. Lo qué hay es que presionar para que en esos países que reconocen a Maduro se habrá el REP y después como es lógico inscribirse y votar. Hasta hoy no tenemos mas salidas sino la electoral ( nos guste o no ) es la verdad….POR cierto en Venezuela quien programa y le coloca fecha a las elecciones no es el CNE, sino Maduro. Esta semana ha dicho que en el 2024 habrá elecciones presidenciales y en 2025 las legislativas…

AQUILES BÁEZ era un un ser humano excepcional, y no lo decimos por cliché ni muchos porque ya no esté entre nosotros. Lo decimos porque de esos favores que nos regala Dios, el haber conocido y cultivado una amistad con Aquiles será algo que agradeceremos de por vida. Lo vimos muchas veces (la última hace muy pocos días en Madrid) y eso porque Aquiles era de esos artistas que nunca te cansabas de ver, pues cada actuación era sencillamente de primera. No hablemos de su condición de artista que todos ya conocían, háblemos del ser humano que con su talento y humildad conquistó el corazón de millones de seres humanos. Tuve el honor de gozar de su amistad y de su afecto. Descansa en paz querido amigo …

