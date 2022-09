(18 de septiembre del 2022. El Venezolano).- José Luis Rodríguez, mejor conocido como “El Puma” está de vuelta de todo. A los 79 años, encontró un nuevo sentido a su existir, no sólo porque volvió de la muerte el 17 de diciembre de 2017 –día que recibió un doble trasplante de pulmón-, sino porque tuvo que aprender a respirar y a cantar otra vez. El 5 de octubre en el Teatro Gran Rex entonces habrá fiesta, porque el Puma celebrará la vida y sus más de 60 años de carrera con “El regreso de un ídolo”.

Asumiendo su condición de estrella internacional baja al lobby de un hotel de Pilar, donde vive desde que es jurado de Canta Conmigo Ahora, el ciclo de Marcelo Tinelli en El Trece. Luce impecable: blazer azul, camisa a cuadros, pañuelo al tono, jeans y anteojos de sol, coronado por su mítica cabellera bien cuidada, por supuesto. No pone distancia, como podría presumirse de una celebridad.

El reconocido diario El Clarín le realizó una emotiva entrevistas en la que reveló muchas historia de su vida personal y profesional.

-¿Cómo te decimos: Puma, José, José Luis…?

-Puma. Puma me calza bien.

-¿En tu casa o tus amigos también te llaman así?

-Sí, todos. Hasta mi mujer (la ex modelo cubana Carolina Pérez) me dice Puma, pero cuando se pone brava me dice José Luis, José, o Jóse…

-Tu apodo ya es parte de tu ADN.

-Sí, nunca me molestó, ¿eh? Es que en la historia de la telenovela de Delia Fiallo (Una muchacha llamada Milagros, 1974) mi papel estaba basado en Mi amigo, el puma, la canción de Sandro.

Sueños de artista y pandemia propia

-¿Alguna vez te imaginaste ser otra cosa que artista?

-No. Me veía frente al público, no sabía si cantando o hablando porque la influencia de mi madre fue política, ella era una luchadora contra Pérez Jiménez (Marcos, un dictador venezolano) y todas esas cosas. Pero al final me di cuenta de que sería cantando. Cuando veía películas de Elvis, Pedro Infante, Hugo Del Carril, o Gardel, decía: “Eso es lo que quiero hacer, lo que me gusta”.

