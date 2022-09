(17 de septiembre del 2022. El Venezolano).- El presidente Joe Biden se pronunció sobre inmigración y la necesidad de aprobar la protección para ‘dreamers’ y otros inmigrantes; después de criticar a republicanos por utilizar a esta población como “arma política”, luego de que el gobernador en Florida, Ron DeSantis.

“Contamos con un proceso para gestionar a los migrantes en la frontera. Estamos trabajando para asegurarnos de que sea seguro, ordenado y humano”, defendió Biden. “Los funcionarios republicanos no deben interferir con ese proceso mediante la realización de […] estos trucos políticos”.

Confió en que hubiera avances en el Senado para proporcionar una protección definitiva para los inmigrantes.

Luego de su pronunciamiento, Biden afinó la garganta y se lanzó a cantar “Happy Birthday” a la representante Nanette Díaz (California): “Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Nanette. Happy birthday to you. Dios te bendiga, chiquilla”.

Su interpretación desató la primera de las 24 series de aplausos que los asistentes de l a gala 45 del Instituto del Caucus Hispano del Congreso (CHCI) le brindaron al mandatario en un discurso este jueves en el Centro de Convenciones Walter E. en Washington, D.C, reseñó NewsBreak.