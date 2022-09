(16 de septiembre del 2022. El Venezolano).- La escritora venezolana María Elena Morán (Maracaibo, Zulia, 1985) obtuvo el premio Café Gijón de Novela 2022, que está dotado con 20.000 euros y la publicación de la obra por la editorial Siruela, con Volver a cuándo.

El jurado, compuesto por Mercedes Monmany, Rosa Regàs, Antonio Colinas, Marcos Giralt Torrente y presidido por José María Guelbenzu, destacó “el excelente dominio de tiempos, acción y estructura del relato por medio de las diversas voces narrativas”, así como “una escritura coloquial, de gran musicalidad y con hallazgos expresivos muy sugerentes”.

La novela cuenta desde varios puntos de vista la historia de Nina, quien durante el agravamiento de la crisis venezolana en 2019 emigra a Brasil, dejando a su hija Elisa bajo los cuidados de la abuela Graciela, una mujer en luto por su esposo Raúl, el país y la revolución.

Mientras Nina intenta organizar su precaria vida de migrante para poder llevar a Elisa y a Graciela consigo, Camilo, el ex marido, aprovecha su ausencia para acercarse a la niña y sacarla del país. Lo que para él es un intento desesperado de recuperar a su familia, para Nina no es más que una réplica íntima del autoritarismo nacional, ese que él maneja tan bien y que ella ya no está dispuesta a aceptar.

Durante una conversación telemática desde Brasil con los organizadores del galardón en España, Morán manifestó sentirse sorprendida de que esa novela “muy latina” que escribió con una “honestidad brutal” haya “logrado atravesar las fronteras”.

“Ha sido una investigación muy personal sobre las cuestiones que el libro toca. Es un intento de contar cómo todos los vínculos son atravesados por lo social y lo político”, agregó la autora, que confesó además que se trata de una novela “honesta” porque durante el proceso de escritura se sacó “del pecho dolores” que desde hace tiempo tenía “condensados”, como el “luto por un país, por una idea de revolución”.

Además, Morán ha deseado que esta novela llegue a su país natal, donde es una “desconocida”, ya que se trata de un libro en el que se ha dejado “el alma”.

Ofelia Grande, editora de Siruela, que desde 2007 publica las obras ganadoras del galardón, calificó Volver a cuándo como una novela “incontestable”. Esta es la primera vez que el premio, que convoca el Ayuntamiento de Gijón, cae en manos de un autor latinoamericano desde que el sello se encarga de la edición. La obra llegará a las librerías en enero de 2023.

Morán es graduada en Comunicación Social en la Universidad del Zulia (2007) y en guion cinematográfico en la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) de Cuba (2012). Magister y doctora en Escritura Creativa por la Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul de Brasil (2022), actualmente vive en São Paulo, Brasil.

Sus cuentos han aparecido en las antologías Melhor não abrir essa gaveta (2015), Fake Fiction (2020), Acervo de Ficções (Zouk, 2021) y Não escrevo porque (2021), entre otras, así como en diferentes revistas. Su primera novela, Los continentes del adentro, fue publicada en 2021. La autora es colaboradora de Letralia desde 2015.

El premio Café Gijón fue instituido en 1949 por el actor Fernando Fernán-Gómez, en el célebre establecimiento del paseo de Recoletos de Madrid. Entre su nómina de ganadores figuran nombres como César González-Ruano, Ana María Matute, Carmen Martín Gaite o Luis Mateo Díez, en su primera etapa, y más recientemente, José Antonio Garriga Vela, Martín Casariego, Jesús Ferrero, José Morella, Antonio Fontana o Alexis Ravelo, ganador del año pasado con su novela Los nombres prestados.