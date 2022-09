(16 de septiembre del 2022. El Venezolano).- Honrar los orígenes y la tradición a través de los sonidos modernos, es parte del espectáculo que presentarán en Miami por un lado Nella y por el otro, Katie James, dos referentes de la música latina que -sin compartir géneros y estilos- confluyen en una sola esencia: el amor por el sonido local que se vuelve global a través de su identidad sonora e interpretación única.

“Hay que reconocer, abrazar y entender nuestras raíces”, afirma Nella, cantautora venezolana radicada en Nueva York, ganadora del Latin GRAMMY®, quien este sábado 17 de septiembre llega al sur de la Florida para compartir por primera vez escenario con Katie James, cantautora colombo-irlandesa, con la que invita a disfrutar de un encuentro que promete ser memorable, junto a sus invitados especiales en el Miramar Cultural Center (MCC).

El MCC es un lugar creado para celebrar la creatividad y la diversidad de nuestra comunidad a través de actuaciones, arte y talleres; ofreciendo un entorno único para las artes gracias a sus hermosos espacios que albergan eventos de toda índole, y en los que durante los meses de septiembre y octubre se honrará y celebrará por todo lo alto el orgulloso hispano. El concierto está a cargo de BBMusik, la productora residente en el MCC que se especializa en el desarrollo de conceptos artísticos integrales.

“Me gusta el folclore porque habla sobre la gente”, destaca la cantautora Katie James, quien traerá la música de la zona andina colombiana, y que representa la multiculturalidad gracias a su influencia sudamericana y europea, ya que es hija de padre irlandés y madre inglesa, pero criada en Colombia desde los dos años de edad.

Esa herencia cultural es lo que le permite consagrar un repertorio cargado de folclore colombiano y latinoamericano, brindando al público una experiencia llena de magia en la que honra y refleja como pocos artistas, la tri-etnia sonora que nos conforma, y que ella exalta incorporando ritmos africanos, indígenas y españoles.

Por su parte, Nella mostrará en el escenario la intimidad de su banda, guitarra y voz, con su ovacionado estilo en el que fusiona el pop, los ritmos flamencos y por supuesto, la música popular y folclórica venezolana, razón por la que prepara un repertorio en el que presentará éxitos de sus discos ‘Voy’, ‘Doce Margaritas’, y joyas de la música venezolana.

“Inicié mi carrera cantando todo lo que llegaba de Estados Unidos, porque en nuestros países tendemos a apreciar lo que no tenemos cerca. Pero cuando emigré, comencé a valorar y a apreciar mucho más lo que ya no tenía, que era la música latina, mis tradiciones y el folclore. Eso me hizo despertar e interpretar mi música de una forma mucho más honesta, reflejando el lugar de dónde vengo. Por eso mis raíces venezolanas están muy presentes en mi música”, dice Nella, oriunda de la Isla de Margarita.

Exaltando la diversidad cultural que alimenta y enriquece a Miami, Nella & Katie James llegan para conectar lo ancestral con lo moderno, rescatando sonidos míticos y místicos, razón por la que su concierto, acompañadas de extraordinarios invitados especiales, se convierte un show imprescindible para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana.

Para mayor información sobre el concierto y la compra de tickets visita www.bbmusik.com.