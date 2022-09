Hoy día el mayor opositor a Nicolás y su gobierno es Rafael Ramírez, un chavista de “uña en el rabo”. Sus golpes y acciones han sido certeras, a pesar de no tener moral para ello, a riesgo de sus propias fuentes de finanzas, ha desplegado toda una superestructura para ello. Ha comprado medios tras bastidores y alimenta figuras cercanas a Nicolás y se ha aliado con otras que aspiran también el puesto de Nicolás.

Columna Caiga Quien Caiga

Los venezolanos vivimos un drama desde hace unos 23 años.

Los que votaron por Chávez, lo hacían por un cambio. Él encarnó la figura del “militar necesario”, esperado por una gran mayoría que había olvidado lo que fue una “dictadura” y añoraba un nuevo Pérez Jiménez, para poner orden y hacer crecer económicamente a la nación.

Jamás imaginaron ni hubieran consentido su cercanía al comunismo, al socialismo, que en diversos programas de televisión negó tener. Quizá no mintió ya que no los tenía en su momento.

Fidel Castro, fue uno de los líderes continentales con mejor vista y olfato político.

Desde la fracasada invasión en “Chrumucuto”, intentó penetrar a Venezuela.

Líderes como Romulo Bethancourt lo impidieron al igual que unas Fuerzas Armadas, auténticamente patriotas.

Fidel encomendó la tarea a sus dos mejores agentes: Rodriguez Araque y German Ferrer. El primero fallecido y el segundo hoy en el exilio, esposo de Luisa Ortega.

Ellos fueron los celestinos. Cumplieron su papel y el noviazgo que terminó en el matrimonio Chávez-Fidel se consolidó.

Sin Rusia la falsa revolución cubana se venía abajo. Chávez era su salvación.

Gracias a la magia del cine, de la farándula, Fidel siempre estuvo allí. Era un mal necesario para Hugo.

Una relación muy simbiótica. Chávez ofreció el mantenimiento y Fidel la pericia para mantenerse en el poder, superando todos los obstáculos.

Por un tiempo, ambos ganaron.

Recordemos que figuras como El Che Guevara fueron rápidamente captadas por el mundo empresarial para sacarle provecho económico. Su imagen simbolizaba “justicia”, “inocencia”, “honor”, nada de lo que realmente fue.

Resulta inoficioso abundar sobre cómo el capitalismo le sacó provecho a la dizque “revolución cubana”.

Hollywood se nutrió de ese sueño.

Chávez como “buen charlatán”, sabía que su valor estaba allí. Llenar ese vacío. Esa ausencia.

Pueblos como el venezolano, sin audiencia de los líderes políticos, igual que los ejércitos, caminan sobre sus estómagos.

Venezuela tenía más de 20 mil millones de reservas. Petróleo, minerales…el dinero no era el problema. Su administración sí.

El liderazgo de Chávez como sucede en América Latina, contrasta con el concepto actual del término.

El pueblo, pasaba hambre por él, sufría gracias a él…eso sí los primeros años votaron por él.

Las masas como tales, pierden la memoria. Son más emoción que razón, Observen Brasil: Lula uno de los presidentes más corruptos, todo indica que volverá a ganar.

En los primeros años de ejercicio del chavismo, había dinero como ocultar la ineficiencia, el despilfarro, la corrupción.

La historia está allí.

Fue el comienzo. El presente es la continuación de una visión errada y resentida del país.

Los comunistas llegan al poder auspiciando el odio contra el “status” militar y luego cuando se hacen de él, lo banalizan. Cualquier pendejo llega a General, a diputado, a Gobernador o Alcalde. La lealtad se confunde con el servilismo.

La oposición

La autodenominada oposición, es obligatorio evaluarla.

Lo que ha hecho y fundamentalmente lo que no ha hecho ha sido lo más sobresaliente acerca de ella.

El chavismo aprendió a jugar y lo hace con sobrado dominio.

Uno puede criticar las motivaciones, las acciones. Dentro de su causa, ellos han jugado como deben para sostener esto que denominan “gobierno”, durante más de veinte años.

La oposición por error, omisión, negligencia o acción, es la principal responsable de que estemos a punto de llegar a 24 años de “revolución” en Venezuela.

Siguen creyendo en la estupidez de Nicolás, de Diosdado o de Tarek… No ven lo más importante: El conocimiento profundo del sentir venezolano. Igual que Machiavello conocía al ser humano, los nuevos “príncipes”, son muy buenos en hacer lo malo y muy malos en hacer lo bueno.

¿Quiénes son los culpables de estos casi 24 años de régimen?

Sin lugar a dudas, unas Fuerzas Armadas que nunca tuvieron vocación democrática y una clase política floja, cómoda, dedicada a sus propios intereses.

No hay más responsables.

Yo no puedo criticar al malo por ser diablo. Pues ese es su objetivo. Su razón de ser.

“No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos.”

Martin Luther King

¿Cuál es el camino?

Simple. Restablecer los fundamentos de la clase militar. Reorientar sus objetivos, hasta hacer una profilaxis institucional porque no…Que ejerza su labor de policía constitucional.

Segundo, recomponer la oposición. Revestirla de madurez. De coherencia. Disminuir las contradicciones y construir la unidad.

Con tantos años de existencia, nuestros partidos carecen de madurez. De seriedad.

Si esto no sucede, el 2024 repetirá lo sucedido en el 2018.

La oposición debe darle validez a su fundamento. No pueden seguir jugando a ser un gobierno inexistente, de “internet” o de “redes”. Insistir en ese papel, desdobla innecesariamente su existencia.

O se es oposición completa o no se es.

Una Asamblea 2015, con diputados vía web, aprobando lo que nadie cumple ni se materializa, es más que un error, una estupidez.

Un Presidente, que tácitamente renuncia al lanzarse de candidato en un país donde el presidente que ejerce, que aplica el poder es otro, constituye una tautología política: “Yo soy pero no soy, no tengo el poder” entonces ¿Eres o no eres?

La verdad verdadera: El propio Madurismo se hace oposición

El espectro de acción del madurismo-chavismo ha sido tan amplio que han usurpado hasta el papel del G4 y de toda la oposición.

Hoy día el mayor opositor a Nicolás y su gobierno es Rafael Ramírez, un chavista de “uña en el rabo”. Sus golpes y acciones han sido certeras, a pesar de no tener moral para ello, a riesgo de sus propias fuentes de finanzas, ha desplegado toda una superestructura para ello. Ha comprado medios tras bastidores y alimenta figuras cercanas a Nicolás y se ha aliado con otras que aspiran también el puesto de Nicolás.

Con toda certeza hay “futurólogos” que aseguran la caída del actual sistema por acción de actores del propio círculo rojo.

La alta migración venezolana obedece precisamente por eso: Carencia de claridad política de una oposición indefinida y de un chavismo preciso en lo que debe hacer y está haciendo.

Si así se han mantenido 23 años, ¿Por qué cambiar?

Si la oposición haciendo lo que hace no ha podido ¿Seguirá repitiendo la misma receta?

Es obvia la respuesta.

Los Caiga Quien Caiga

LAS ENCUESTAS DICEN PERO NO DECIDEN Alegría de tísico tienen algunos cuando aparecen. Falta mucho y sus resultados sirven de orientación, no para otra cosa. Es evidente que de su análisis dependen los resultados. Allí muchos se equivocan por no hacer buena lectura. El no favorecido puede interpretarlas mejor y ganar. Creo más en los enfoques grupales.

RENDICIÓN DE CUENTAS O PRESENTACIÓN DE CUENTOS El papel aguanta todo. Guaidó presentará hoy viernes su historia sobre su gestión. Manejar fondos sin control y sin una auditoría seria es muy fácil. La pregunta para Guaidó es: ¿Considera usted que hoy estamos más cerca o más lejos de la libertad, de la democracia que hace 3 años? ¿Cuál ha sido su aporte en esta tarea?

HECHO EN REVOLUCIÓN Sorprendidos muchos con la captura del exdiputado chavista y pastor cristiano Roberto Suarez acusado de “depredador sexual” de ámbito internacional. Incluso una muchacha que estudiaba periodismo hace años, y que fue su novia, de la noche a la mañana apareció muerta y se dice que gracias a la influencia del entonces diputado, simularon un suicidio. La mamá de la joven asegura que el ex diputado chavista la mató.

ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA o invasión de competencias. No encontramos las palabras para definir lo que sucede con la nueva ley que se discute en la única Asamblea Nacional existente, electa en mala hora en el 2020. Los alcaldes lucen despreocupados.Los dirigentes políticos tienen muy lenta reacción. Lo cierto es que es un golpe mortal para el ejercicio de las competencias locales. Si algo tuvo de bueno la constitución de 1999, es la fuerza que le imprimió a las corporaciones municipales. Con esta ley todo se derrumbará y los jefes municipales quedarán únicamente para pagar “nóminas”. De esta manera el chavismo cumple lo que en el periodo anterior aseguró: Desaparecer las instancias de poder regional y local y centralizar todo en el ejecutivo nacional.

ME INFORMAN DE DOS FAMOSOS ESTAFADORES venezolanos, con condena encima, que se refugian en Miami y de paso piden asilo. Próximas entregas daremos detalles.

LOS PRESIDENCIABLES María Corina se estancó. Crece en las redes. No en las estructuras. Sigue generando opinión de manera muy clásica y ortodoxa. Nada le dice a las nuevas generaciones, no hablo de la dirigencia política. En algunos casos se le nota muy sobreactuada. Al igual que Guaidó, muchos nos preguntamos ¿Por qué sigue libre dadas las aseveraciones que hace María Corina? Está en primer lugar. No ha corrido ni siquiera los primeros 100 metros. Los estados claves no tienen su dominio. Mediáticamente luce mejor. Le sobra preparación y carisma. Creo que su problema, como algunos boxeadores, es la esquina. Es decir, en esta pelea ella necesita quien vea bien a los oponentes, sus debilidades, sin subestimar. CAPRILES según la gaceta todo indica que “sus mejores tiempos ya pasaron”. Vive más de la fama que de otra cosa. Su rival Juan Pablo Guanipa viene de un buen preparador. Capriles está obligado a ganar bien y Juan Pablo tiene mejor preparación y es constante. Eso vale en política. MANUEL ROSALES, a mi juicio es el favorito y esa es su peor condición, dada la incertidumbre de las primarias. Tiene gestión. Es ambidiestro. Ha corrido en Paraguaná en pista “fangosa” y en la rinconada. Sus relaciones internacionales son buenas. A diferencia de Capriles, carece de una buena dirigencia a su alrededor. Los mejores “operadores” se le han ido. Pudiera llegar a un acuerdo con Ramos Allup. Tengo las “grabaciones de las cuadras” y me dicen que eso es posible. Si el candidato de la AD-Ramos no cuaja: Carlos Prosperi, eso podría suceder. En un debate que no le pregunten el significado de xenofobia. LOS QUE ESTÁN FUERA DEL APARATO pudieran entrar. Allí luce bien Gustavo Duque y Cesar Pérez Vivas. A Duque le falta profundidad en los medios, en la opinión. Cuenta con el Estado Miranda, los demás estados donde Fuerza Vecinal ganó, es poco lo que aportaran pues la coyuntura es demasiado para ellos, salvo Nueva Esparta por el viejo zorro del gobernador. CESAR PÉREZ tiene preparación. Carece de una buena organización que le garantice una mediana campaña eficiente. Mediáticamente cometen el error de sobrestimar (por no decir mentir) sobre sus visitas. Lo cierto es que el tipo se aparece en una fiesta de disfraces con el traje de Batman, de Superman y los presentes lucen los nuevos héroes de Marvel.

