(15 de septiembre del 2022. El Venezolano).- El legendario tenista suizo Roger Federer anunció este jueves en un comunicado que se retirará al término de la Laver Cup. La competición se disputará en Londres del 23 al 25 de septiembre.

“La Laver Cup, la semana próxima en Londres, será mi último evento ATP”, publicó en las redes sociales el suizo de 41 años, que ganó 20 títulos de Grand Slam durante su larga carrera.

El Nacional reseñó que Federer, exnúmero uno del mundo, asombró al mundo con el anuncio de su retiro. El tenista tiene 41 años y dirá adiós tras “una aventura maravillosa”, pero después de tres últimos años que han supuesto “un reto en forma de lesiones y cirugías”.

El año pasado, durante el mes de agosto, el suizo anunció que se sometería a una nueva operación de rodilla derecha y que estará fuera de la competición “durante muchos meses”. Antes de eso, en 2020, se sometió a dos intervenciones que le mantuvieron alejado de las pistas y del circuito durante más de un año.

Tras vivir esos dos años difíciles, el tenista aseguró que quería regresar de la mejor manera a las pistas y recuperarse completamente.

“He sufrido lesiones en estos últimos años y mi cuerpo me ha dado un mensaje claro de que no puedo seguir. Es una decisión muy dura y echaré mucho de menos este deporte, pero celebro que he dado todo lo que he tenido y el tenis me ha dado mucho más de lo que yo le he dado”, comenta Federer. En la carta publicada tiene palabras de reconocimiento para su familia, sus entrenadores, así como los patrocinadores que le han acompañado durante su carrera.