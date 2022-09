(13 de septiembre del 2022. El Venezolano).- Aunque no lo crean, cuando hablamos de estética y belleza, las manchas, son una de las grandes preocupaciones en la mujer. Y como las clases comenzaron y el verano se acabó, es una época donde vemos el incremento de manchas; sobre todo si vives en una ciudad cálida o con un verano casi perpetuo como el de Miami.

Por Nathaly Gerbino

Lo principal es entender que el sol crea un daño acumulativo, que hace que los melanocitos se activen produciendo más melanina, y por consecuencia, creando más manchas. Por esto es vital cuidarse del sol, de manera correcta.

Aplicar el bloqueador solar todos los días y aplicarlo cada 2 horas si estás en la playa o piscina, evitar el contacto directo del sol por mucho tiempo y utilizar accesorios que los protejan como gorras, sombrero y lentes, son consejos que los especialistas repetimos porque las consecuencias pueden ir más allá de solo manchas; pero ese es otro tema.

El detalle con las manchas es que no solo son producidas por el sol. Estas pueden ser desencadenadas por diversos factores, pero dentro de los más comunes aparte de la exposición al sol, pueden ser factores genéticos, lesiones en la piel, cambios hormonales, como por ejemplo las embarazas que pasan por cambios importantes, de la misma forma que los anticonceptivos pueden ser un causante también.

En cualquiera de los casos lo importante es la prevención que fácilmente puedes iniciar en tu casa incluyendo dentro de tu cuidado facial la aplicación en las mañanas de una crema con Vitamina C estabilizada. Ésta no solo es un antioxidante que apoya a que tu piel se vea mucho más joven sino que ayuda a que la mancha no se vuelva más oscura. De la misma forma que tu visita mensual a tu MedSpa.

Si tienes menos de 45 años, prevenir es la clave. Esta es la edad cuando más empiezan a salir y a notarse, así que cualquiera sea tu caso, te invitamos a Medilight Miami a tu evaluación con nuestro scanner facial con lo último en tecnología para conocer a profundidad la necesidad de tu piel.

Agenda tu evaluación por el teléfono (786)413-0785 y recuerda que en Medilight Miami somos tus aliados para tu rostro y cuerpo.

Estamos ubicados en: 10570 NW 27th St Suite H102-A Doral 33172.

Síguenos en nuestras redes sociales

Instagram:@medilightcenter

FB: Medilight Center

www.medilightcenter.com