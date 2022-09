(13 de septiembre del 2022. El Venezolano).- El carisma es su mejor tarjeta de presentación… fresca, alegre, extrovertida pero sobre todo talentosa, así es la modelo e influencer venezolana Roxana Ventura, quien reconoce ser adicta a lo que hace y desde que tiene uso de razón es amante del mundo de la moda.

Al descubrir la presencia de Roxana Ventura, en las más importantes campañas publicitarias y eventos de moda en la ciudad de Miami, no dudamos en indagar minuciosamente, sobre la personalidad de quien en esta oportunidad decora, con un innegable carisma juvenil, la presente nota. No fue tarea sencilla, de hecho por esos ajetreos típicos de los compromisos laborales, en varias oportunidades tuvimos que abortar la tarea de conocerla, aunque nuestra insistencia fue tan intensa, que no desmayamos en el intento por hacer estas líneas, un fresco recorrido por un mundo lleno de magia, donde sólo hay espacio para el modelaje, la familia, los amigos y su fe inquebrantable en Dios.

“Estudie en Venezuela comunicación social ya que a mí parecer esa era una carrera que me acercaba más a mis metas y propósitos, en vista de la situación país decidí salir de mi tierra para trabajar para mí y mi familia ya que no conté con la suerte de venir de una familia adinerada, congelé mi carrera y emprendí mi nuevo camino siempre con la convicción de lograr todas mis metas y mejorar mi calidad de vida y la de mi familia la cual es mi motivación principal junto con mis ganas de lograr todos mis sueños”, expresó La joven de 21 años.

La oriunda de Maracaibo, estado Zulia, salió de su país natal cuando apenas tenía 18 años, en busca de un mejor futuro para ella y sus seres queridos. En Aruba, empezó desde CERO como lo han hechos millones de inmigrantes, pero siempre tuvo presente en cumplir su meta: ser modelo profesional.

Ella se define como “una chica apasionada, enfocada y disciplinada con sus aciertos y errores pero convencida de que puede lograr todo lo que se proponga con esfuerzo y dedicación”.

Luego de estar tres años en la isla decidió descubrir nuevos horizontes y fue en busca del ‘sueño americano’. Inició nuevamente y no le importó trabajar como mesera, pues estaba enfocada en su objetivo final que era monetizar sus redes sociales y modelar en las pasarelas más importantes del mundo.

En los Estados Unidos, tuvo la oportunidad de trabajar como modelo e influencer latina, para marcas como Fashion Nova, Prettylittething, entre otras, internacionales y nacionales, que le abrieron camino a su carrera.

Recientemente, tuvo la oportunidad de participar en el Miami Swin Week y modelar para marcas como GiGi Store y OMG Swimwear.

La marabina es considerada entre sus más de 2 millones de seguidores en Instagram, “una bomba sexy”. A lo que ella afirma, “sí, me considero sexy, sé que lo soy, pero creo es algo hasta cultural, a las mujeres venezolanas nos gusta vernos bien, arreglarnos hasta para ir a la esquina y nos gusta vernos bonitas así que creo que es algo natural”.

Del éxodo al éxito

Mencionó que en esta etapa de su vida se siente feliz porque ha logrado avanzar mucho: “Ya no me encuentro en el mismo lugar y situación que el año pasado y eso por pequeño que sea es un gran logro para mí. Esto es el inicio de muchas cosas maravillosas, aquí estoy con muchas ganas de crecer, avanzar y lograr”.

Roxana Ventura, aseguró que su mayor logro profesional hasta la fecha fue desfilar en la más reciente edición Miami Swim Week 2022, evento que reunió en un sólo escenario a grandes talentos de la pasarela, en la ‘capital del Sol’.

La zuliana agregó que desfilar allí fue una experiencia maravillosa: “Conocí excelentes personas, gane una linda experiencia me sentí muy motivada y a la vez reconocida por la aceptación recibida tanto por compañeras como por el público fue totalmente una experiencia positiva y más por el hecho de que soy pequeña y con piernas gruesas no soy la típica modelo… la pasé muy bien y me sentí súper cómoda realmente un excelente ambiente muy feliz de participar y de ser tomada en cuenta”.

Señaló que lo que desea con sus carreras en los medios es transmitir un mensaje positivo para las generaciones futuras, que si desean algo trabajen con dedicación hasta alcanzar la meta: “Ser enfocado, disciplinado. Que si puedes ser financieramente estable en un trabajo”.

Aconsejó a las jóvenes que están iniciando en este mundo que nunca pierdan la esencia, que sean disciplinadas, constantes y responsables, puesto con esto llegaran a ser reconocidas por su buen desempeño en las pasarelas.

Ventura respondió “Sé quién soy, que valgo y de lo que soy capaz. Estoy enfocada en mis metas y voy por ellas”, al ser interrogada de cómo estaba el tamaño de su ego a estas alturas de su carrera.

Si desea conocer de cerca la carrera de esta venezolana puede seguirla en su cuenta de Instagram: @roxanaventuraa