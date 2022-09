(11 de septiembre del 2022. El Venezolano).- “Cuanto mayor es el poder, más peligroso es el abuso”. Edmund Burke

Muchos nos preguntamos desde hace ya largo tiempo cuál es la necesidad que tiene el régimen castrochavista, usurpador del poder, comunistas confesos, violadores segundo a segundo de los preceptos básicos de una nación como la soberanía, y el derecho a la vida, de gastar energías y hacer shows mediáticos para elaborar leyes que confirmen con mayor contundencia su afán por borrar, limar cualquier esbozo de democracia que quede por ahí asomado. Para que todo esto, ¿a quien creen que engañan? Esta tropa de delincuentes que hoy por hoy ha puesto en jaque la seguridad de América entera siendo proveedores, socios, anfitriones y encubridores de las organizaciones terroristas y narcotraficantes más temibles del mundo. Suena exagerado pero miremos a nuestro alrededor y comprobaremos que los herederos del traidor mayor, hoy felizmente difunto, han desarrollado un plan para sembrar el terror y mantenerse eternamente en el poder cueste lo que cueste.

Por José Gregorio Briceño Torrealba

En este afán de enmarcar legalmente sus artimañas para seguir socavando la institucionalidad, dan otro gran golpe al estado federal y descentralizado plasmado en la Constitución Nacional vigente, las gobernaciones y alcaldías ya en su menguado funcionamiento, recibirán una certera puñalada con la aprobación en primera discusión de la ley orgánica y Armonización Tributaria de los Estados y Municipios, o sea, la autonomía de los Estados y Municipios la enterró la narcotiranía. Especialmente me descomponen estos ultrajes legales y no puedo callarme la boca como corredactor que fuí de la Constitución de 1999, al ver estás acciones que ya son un hecho, para completar esta sambumbia de atropellos a un pueblo.

Es importante que los venezolanos sepan que esa ley impone la subordinación y vulnera las competencias y facultades de los Municipios. La gran pregunta sería: ¿cómo quedan estos artículos de la Constitución? el 164 que se refiere de las competencias exclusivas de los Estados, o el 168 relacionado al poder público municipal, sin dejar de mencionar el artículo 180 que se refiere a la potestad tributaria que corresponde a los municipios y es distinta y autónoma de las potestades reguladoras que está Constitución o las leyes atribuyan al Poder Nacional o Estadal sobre determinadas materias o actividades.

Este nuevo bodrio legal plantea un registro único de información fiscal (RIF) para los contribuyentes municipales y estadales llevado por el Seniat, aparte de que se fijan arbitrariamente los límites máximos de la alícuota de los tributos cobrados por estados y municipios.

Si se aprueba esa ley en segunda discusión será el Ministerio de Finanzas el órgano rector que administre los recursos que son de los municipios y de los estados.

Estos narcomalandros no se cansan de patear la Constitución y de seguir disminuyendo la capacidad de acción de las alcaldías y gobernadores.

El tiempo y las fuerzas de los hechos nos ha venido dando la razón a los que nos opusimos a participar en la farsa de las elecciones regionales. ¿Han logrado algún avance en beneficio de todos los venezolanos los espacios que conquistó y reconquisto la oposición? NO, más bien se agudizó la diaspora o emigración y seguirá creciendo porque es un negocio para los narcobandoleros como ya lo señale en mi columna de la semana pasada.

Estos narterroristas se siguen cogiendo el país, desmontando las instituciones del estado y a pesar de eso hay venezolanos que siguen creyendo que los van a sacar con votos y están muy felices porque se van hacer unas primarias, yo te aviso chiruli.

Deseo que mis reiterativas reflexiones desde la cárcel del exilio en las que casi todas las semanas lo escribo y no me cansaré de escribirlo, sean de alguna utilidad, estos mal nacidos saldrán del poder es con plomo por los oficiales de los mandos medios de nuestras fuerzas armadas a quienes hay que seguir estimulando comprobado el descontento interno, o activar la otra opción de programar drones de alta precisión como los utilizados por el gobierno norteamericano para acabar con el ex ministro de la defensa Irani Qasem Soleimani.

Les parezca una propuesta de ficción o no, les insisto en que esta red criminal no está jugando a la guerra, son una estructura de lo más peligroso que existe hoy por hoy; mi consejo no perderles pista, que no prevalezca la indolencia, el descuido, por mi parte cada segundo los fustigo y enfrentó con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

