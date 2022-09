(10 de septiembre del 2022. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes que irá al funeral de la reina Isabel II, cuyo calendario y protocolo aún no han dado a conocer las autoridades británicas. Preguntado por la prensa sobre si irá al entierro, Biden contestó: “Sí, no sé cuáles son los detalles, pero iré”.

El mandatario, además, dijo que todavía no ha hablado por teléfono con el rey Carlos III. “Le conozco, no he hablado con él, no le he llamado”, se limitó a decir Biden tras un evento en Ohio de acuerdo a lo que indica EFE.

Biden y la primera dama, Jill, visitaron la Embajada británica en Washington para ofrecer sus condolencias y, en un comunicado conjunto, recordaron a Isabel II como más que una monarca y alguien que “definió una era”, ayudando a fortalecer la relación entre Washington y Londres.