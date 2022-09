(10 de septiembre del 2022. El Venezolano).- TRUMP y su camarilla encabezada por Marquito (el del parquecito) quedan al descubierto al saberse que la jueza que le dió un “respiro” en cuanto al nombramiento o designación de un perito especial para investigar lo dicho por el FBI, fue nombrada por el nefasto presidente Trump bajo la recomendación nada más y nada menos que por el del parquecito. Nos tranquiliza saber que las evidencias o pruebas son tan contundentes que esta vez el rey de las bancarrotas, el evasor fiscal, el estafador, el acusado de acoso sexual y el promotor de un Golpe de Estado terminará donde debió haber estado desde hace tiempo: La cárcel, o en el “mejor“ escenario inhabilitado para poder ejercer cargos de elección. Este sujeto le ha hecho un daño tan grave al país, a la democracia, que jamás puede ejercer la política y menos aún algún cualquier cargo. A Trump hay que pararlo utilizando la justicia, ya está bueno que esté vivaracho, este empresario fracasado y rey también de las trampas siga vivo políticamente. Allá los republicanos si se lo quieren calar, ese es su problema, pero estamos seguros que los republicanos decentes, con alto sentido y concepto de la moralidad le dan la espalda a este sujeto que lo único que ha venido hacer en la política es daño mucho daño….

Por Oswaldo Muñoz

EL DEBATE Sánchez – Feijoó dejó más sin sabores que soluciones. Se demostró además que no es lo mismo hacer política en Galicia que en Madrid, de allí que al líder del PP pareció faltarle punch y entró en en el campo de la descalificación sin necesidad, mientras que Sánchez (que no digo nada nuevo) lució más aplomado y mucho mejor. Lo cierto es que los 47 millones de españoles esperaban algo mejor de estos líderes. Algo quedó claro y es que vamos a tener una campaña electoral más larga de lo común…

LA CANTIDAD de candidatos por parte de la oposición en Venezuela la verdad que creemos es un hecho positivo. Queda ahora por parte de quienes tienen la responsabilidad de organizarlas y de llevarlas a efecto, anunciar las condiciones y por su puesto la fecha de la realización. Hay que estar convencido que todos los sectores que se oponen al gobierno de Maduro deben participar, allí estará el éxito. Aquí no hay opositores de primera o de segunda, sencillamente opositores….

MARCO RUBIO saldrá derrotado en este proceso de noviembre, de eso no tenemos la menor duda. Sus posiciones radicales en temas muy puntuales tales como su apoyo al aborto, ael uso indiscriminado de las armas, su posición antimigrante, anti dreamens, y como para rematar sus ausencias permanentes y continuas ante el comité de inteligencia demuestran su irresponsabilidad y su falta de interés por ayudar a sus electores, tal y como el mismo lo ha señalado….

LA ADMINISTRACIÓN del presidente Biden, dio una extensión a los connacionales para solicitar el TPS. Es una oportunidad que no debe de perderse.