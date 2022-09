(10 de septiembre del 2022. El Venezolano).- Todo en el mundo es economía, todos estamos disputando recursos en este mundo y eso no es de ahora esto viene desde la época en que el hombre bajó del árbol para agarrar un fruto que cayó y otro bajó del árbol para pelear por este fruto, ahí nació la economía y también la guerra. Ahí vimos que la pelea era por los recursos, el que se bajó del árbol a recoger el fruto que cayó se dió cuenta de que no podía pelear arriba pero que abajo, en el suelo sería más fácil recolectar y después se marchó de ahí en busca de otro tipo de recurso porque se dio cuenta que el recurso de este árbol no alcanzaba para todos, este árbol representa nuestro planeta hoy en día.

Por Reinaldo dos Santos

Pero pero resulta que aquel hombrecito que bajó del árbol pudo cambiarse a otro árbol, pudo cambiarse a otro terreno nosotros hoy en día no podemos darnos este lujo de cambiar de planeta y como los recursos ya estan a su limite y no alcanzan para todo el mundo, entonces los que más estudian no necesariamente van a llegar a ser algo o a conseguir alguna cosa en la vida.

¿Entonces quién puede llegar a tener algo? Pues es simple; El emprendedor, aquel que inventa alguna cosa, si tú te das cuenta las grandes fortunas del mundo comenzaron con cosas nuevas, con nuevas tecnologías como por ejemplo, el tipo que inventó el arco y la flecha podía cazar un animal más grande que los demás, dejó de consumir solo frutos y pasó a consumir proteínas en grandes cantidades y dejó atrás la pobre dieta de frutos y gusanos.

Esa la proteína hizo que el cerebro creciera, su cerebro creció se volvió más inteligente inventó el fuego comenzó y comenzó a secar y salar la carne y asi él podía llevar la carne consigo y eso lo le permitió caminar distancias más largas y llegar a lugares de mejores tierras mejores cultivos mejores climas y mejores areas de caza y eso permitió el hombre inmigrar ocupar todo el planeta.

Cuando llegaron los europeos a américa fue gracias a un invento portugués, que fue las carabelas que los portugueses fueron prácticamente obligados a inventarlas para sobrevivir porque los moros invadieron la península ibérica y dejaron a los portugueses aislados, por un lado el estado moro llamado Al-andaluz que era la España toda invadida y ocupada, era todo un mundo musulmán hostil, o moro, y del otro lado la mar. ¿Que le tocaba a los portugueses? Pues la mar! Y fue cuando ellos por, la necesidad tuvieron que tirarse al mar, después cuando los turcos invaden constantinopla se bloquea la ruta de la seda entonces los europeos vivian aquí una época en que un una simple especia (pimienta, nuez, pimienta, nuez, canela etc) que hoy nosotros compraron por centavos en el supermercado llegaba a costar lo equivalente a 100 USD y eso solo alcanzaba comprar la corte y solo ella podía comer con sabores la comida y el pobre tenia que comer arroz sin nada, con sal quizás, cuando los portugueses forzados por la situación inventan la tecnologia y se tiran a la mar, cuando vasco da gama contorna el cabo de las tormentas, contorna África y llega a la India libra la batalla por las especies y esas comienzan a abaratarse en europa o sea es la economía la que mueve el mundo y la tecnologia y el ingenio humano es el medio capaz de producir riquezas

Portugal se hizo poderoso lo que hizo con qué otros países también comenzar a ver con otros ojos la navegación y a copiar a las carabelas y los galeones portugueses.

Tecnología y riqueza se basa en una sola cosa: Inventiva,

Moraleja: Quieres ser rico? Trabaja con tecnologia o invente algo nuevo, algo inovador

Reinaldo dos Santos

Para: La voz del profeta.