(09 de septiembre del 2022. El Venezolano).- Para el alcalde metropolitano de Caracas en el exilio, Antonio Ledezma, “no habrán resultados positivos en la retoma de los vínculos diplomáticos entre Venezuela y Colombia, si no hay una determinación de poner freno a la escalada de los grupos delincuenciales que están siendo protegidos en territorio venezolano”. Antonio Ledezma participó en el foro organizado por la Universidad de Cundinamarca que giro en torno a como se vislumbran esas relaciones en orden político, comercial y diplomático. Ledezma manifestó que “una cosa es el gobierno de Colombia, de origen democrático, que se sostiene sobre bases propias de un Estado de Derecho, en donde funcionan las instituciones, y otra un régimen dictatorial como el que opera en Venezuela que, además, protege a los grupos narcoterroristas que azotan a ciudadanos en ambos países”.

Para el Alcalde Ledezma “es inocultable que en esos mas de 2200 kilómetros de frontera compartidos actúan a sus anchas los carteles de drogas, que se tomaron la ruta del Catatumbo o los estados que forman el piedemonte llanero del Arauca y Apure, en donde Gentil Duarte impuso una política de terror, eso estuvo a la vista de todo el mundo, lo mismo con las pistas para aviones que controlan en Zulia y en apure, o las rutas hacia el mar, para traficar cocaína y marihuana o los desmanes que cometen las megabandas o los llamados coyotes en las trochas, eso es un desastre, por eso me pregunto ¿qué hará Maduro para reducir a esos grupos delincuenciales?. Ledezma “calificó de caótica” la situación de la frontera que comparten ambos países.

Antonio Ledezma esta de acuerdo en que se retomen las diligencias para mitigar los sufrimientos de la gente de ambos países, que se abran los consulados, que se mantenga la política de auxilio a los migrantes, pero que esas relaciones no se ideologicen, eso seria fatal, además de la necesaria prudencia que debe privar en los funcionarios para que no sean estridentes con declaraciones rocambolescas, hay que superar los obstáculos de la mutua desconfianza”, aseguró Ledezma en la conferencia. Ledezma teme que “Maduro solo se dedique a lograr un reconocimiento a su régimen y deje de lado los compromisos de remediar los dramas humanitarios que presentan millones de venezolanos que se han visto forzados a escapar del territorio nacional”.

Ledezma presento como “un contraste entre ambos mandatarios cuando el Pte. Petro autoriza la extradición a EEUU del hermano de la senadora Piedad Córdova, mientras que Maduro aboga por su socio Alex Saab”. Sobre la idea de volver a tener relaciones comerciales como las que producían un flujo de mas de 7 mil millones de dólares entre ambas nacionales hasta el año 2007, Ledezma puntualizo en su conferencia que “la economía de Venezuela esta desplomada, con una inflación, devaluación y desempleo brutal, además de tener a la gente mayoritariamente en condiciones de pobreza, con salarios paupérrimos, una inseguridad que produce el régimen manteniendo presos políticos, sin estabilidad cambiaria, sin respeto a la propiedad privada, así difícilmente será posible avanzar, porque poner a competir con los colombianos, por ejemplo, a los ganaderos y agricultores venezolanos, que no tienen financiamiento, ni fertilizantes, ni vacunas, ni pesticidas, ni combustible ni repuestos para sus maquinarias, ni para mantener sus empresas, es un sacrificio”. Ledezma destacó que antes de Venezuela se exporta arroz a Colombia, podíamos llevarles nuestro gas, acero y aluminio, hoy PDVSA esta en bancarrota, las empresas de la CVG en declive y si no volvemos a tener un gobierno democrático no será posible reestablecer esas industrias”, enfatizó el ex alcalde de Caracas en el exilio.

El evento fue dirigido por el Dr. Ricardo Motta Vargas y el decano Omar Serrano, también participaron el Dr. Mauricio Jaramillo, el Dr. Jesús Mazzeis, Mirian Sepúlveda, Gustavo Machado, la Dra. Flor Ávila y el Dr. Gustavo Machado de la universidad del Zulia.