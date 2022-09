(09 de septiembre del 2022. El Venezolano).- La máxima autoridad de la lengua española, el jurista y académico Santiago Muñoz Machado, participará en el programa de la 78 Asamblea General de la SIP en Madrid, junto a destacados editores de Europa y América que abordarán temas desde el uso del periodismo de datos y las nuevas audiencias digitales hasta la sostenibilidad de los medios y, también, el debut en España del programa Showcase de Google.

Muñoz Machado, además de director de la Real Academia Española, es presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española. En mayo de este año el idioma español sufrió un fuerte golpe en Nicaragua donde el regimen de Daniel Ortega suprimió a la Academia Nicaragüense de la Lengua.

La asamblea de la SIP, uno de los acontecimientos más anticipados de la industria del periodismo en el 2022, se realizará del 27 al 30 de octubre. Su sede estará en el Hotel Meliá Castilla Madrid. Las inscripciones y las reservaciones de hotel pueden hacerse aquí.

La aerolínea Iberia es el colaborador aéreo oficial de la SIP. Los delegados obtendrán un descuento de 10% de los pasajes desde su lugar de origen con destino a Madrid y emitidos en iberia.com . Este es el código para obtener el descuento: SIPMADRID2022.

En los paneles sobre la industria periodística, Alejandro Lorenzo Edreida, CEO de Protecmedia y David Sánchez de GFK, auditora oficial de audiencias en España, coordinarán un panel con representantes de grupos de medios españoles y latinoamericanos bajo el título: “Los retos del periodiso en la era de datos”.

También, bajo la moderación de ejecutivos de la empresa Xalok, Daniela Mendizabal, directora de monetización digital de Grupo Milenio, México y Javier Martínez, director de suscripciones digitales de Grupo Godó (La Vanguardia de Barcelona) protagonizarán un panel titulado “La batalla por la atención de los lectores en un entorno de sobreabundancia informativa”.

Como un aperitivo a la Asamblea, el 26 de octubre la afamada escuela de negocios IE Business School de la IE University de Madrid ofrecerá a los delegados de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) un programa académico sobre transformación digital. El curso se realizará en la flamante Torre IE de Madrid, el recinto universitario vertical más alto del mundo con 35 pisos.

La 78 Asamblea General de la SIP empezará el jueves 27 de octubre a las 9:00 de la mañana y terminará el domingo 30 de octubre a las 5:00 de la tarde. Un esquema del programa preliminar puede verse aquí.

Otras presentaciones incluyen a la presidenta de la agencia de noticias EFE, Gabriela Cañas, quien liderará el panel sobre periodismo e idioma español junto a Santiago Muñoz. El presidente y director de The New York Times, A.G. Sulzberger, hará una presentación junto al vicepresidente de la SIP, Michael Greenspon, Jefe global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times. La directora de El País de España, Pepa Bueno, hablará sobre la evolución global del principal diario en español, junto a su editor ejecutivo, Borja Echevarría.

El presidente y CEO de Agence France-Presse (AFP), Fabrice Fries, hablará sobre “Derechos vecinos y un acuerdo exitoso con las plataformas sobre contenidos”. La agencia de noticias Europa Press ofrecerá una cena en honor a los ganadores de los Premios SIP a la Excelencia Periodística 2022, en 15 categorías, que fueron anunciados el 2 de agosto.

Otros paneles tratarán temas como la sostenibilidad de los medios con la participación de Unesco y las asociaciones europeas de directores de medios de comunicación. También se ofrecerá una presentación especial a los socios de la SIP sobre la relación con las plataformas digitales, los derechos de autor y el pago de contenidos noticiosos.

Protecmedia ofrecerá a todos los participantes una recepción y cena en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el museo nacional de arte del Siglo XX de España. La agencia EFE ofrecerá también una cena en el icónico Hipódromo de la Zarzuela en las afueras de Madrid. También la SIP está organizando con una agencia local un programa para acompañantes con varias opciones de visitas turísticas en Madrid y otras ciudades españolas.