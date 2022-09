(09 de septiembre del 2022. El Venezolano).- Alicia Machado, Miss Universo 1996, sorprendió a sus fanáticos con un video en el que confiesa que padece una dolorosa enfermedad y, entre lágrimas, explicó lo que ha sido vivir con ella sin la comprensión de las personas que la juzgan por sus diferentes comportamientos.

Pese a que sonríe y trata de seguir su vida, la venezolana tiene una enfermedad que le causa mucho dolor, por lo que su manera de mirar a la gente, hablar o expresarse la han condenado a ser tratada por muchos como una mujer egoísta y malhumorada.

La exreina de belleza padece de fibromialgia, una afección crónica que causa dolor en todo el cuerpo y de fatiga, reseñó El Nacional.

El programa de Lo Sé Todo publicó el video en su cuenta de Instagram haciendo referencia al difícil momento por el que está pasando Machado a causa de sus fuertes dolores que, muchas veces, no la dejan estar tranquila.

“Me siento mal porque las personas que están a mi alrededor no entienden lo que es tener fibromialgia. No me gusta que la gente piense que soy grosera o que soy muy seria. Pero eso es lo que me pasa cuando se activan los dolores de la enfermedad”, expresó, muy triste, Alicia Machado en el clip.