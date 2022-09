(04 de septiembre del 2022. El Venezolano).- QUIERO en nombre de todo el equipo de El Venezolano ( de los que están y de los que han estado) agradecer las múltiples manifestaciones de afecto y cariño que nos han expresado por la celebración de estos 30 años. En nombre todos muchas gracias. por cierto ya en la recta final nuestra edición especial, que estas tres décadas hemos titulado “Homenajes” en honor a hombres y mujeres que han dejado una huella en su paso por la vida. Será de colección.

Por: Oswaldo Muñoz

INSÓLITO e inaceptable lo que este sujeto llamado Donald Trump ha dicho con relación a que se debe restituir como presidente de la republica y más grave aún cuando llama a rebelarse a los agentes del FBI, solo por estar cumpliendo con su deber, en cuanto acataron una orden judicial para hacer un allanamiento en su casa, debido a qué hay serias sospechas de que sustrajo documentación que pudiera poner en peligro la seguridad nacional. Lo qué hay que decir hasta el cansancio es que esto nunca había sucedido porque ningún presidente había tenido el “valor” de llevarse documentos que no le pertenecen y peor aún que pusieran en peligro la seguridad del Estado.

Resulta grave , que sus seguidores ( que parecen más miembros de una secta que de un partido) no solo manifiestan su apoyo a este individuo sino que han llegado a amenazar la integridad física de algunos agentes del FBI. Nosotros seguimos diciendo lo que hemos repetido desde hace mucho tiempo: “El daño que está persona le ha hecho al país es irreversible”, hay que darle un parao, como decimos en criollo, porque de seguir adelante ya no sólo será R e p ú b l i c a B a n a n e r a la Florida ( como dice DeSantis) sino todo el país. La justicia tiene y debe actuar de una vez por todas y ojalá consiga los elementos suficientes y necesarios, no solo para que lo inhabiliten, sino que vaya preso, pues es hora de pagar tanta fechoría que ha hecho por tantos años y que con mucha habilidad y audacia ha logrado superarla.

Este sujeto es tóxico donde quiera que esté, es un fracasado empresario, es un evasor de impuestos, es un mala paga, al parece ha tenido hasta señalamientos de acoso sexual, entres otras “virtudes”, de ahí la célebre pregunta para sus seguidores: En que se identifican con él? En que pueden parecerse a un individuo como este? Sería interesante que hicieran este pequeño ejercicio y sacarán sus propias conclusiones. Esperemos, como decimos arriba al inicio, que prevalezca la justicia y termine donde debió hacer estado desde hace mucho tiempo….

RESULTA solamente curioso, para no decir otra cosa, que quien gana la elección del distrito 12, obtiene tan solo el 10% de loa votos y de ese porcentaje el 50% fue de boletas ausentes, es solo una curiosidad.

Además lo más grave de todo esto, es que tendrá la representación de todo el distrito con apenas 11 mil votos, sin duda que algo habrá que corregirse, pues resulta inaudito y hasta anti democrático que con el 89% de abstención se abrogue la representación de todos. Eso debe corregirse y se deberían colocar porcentajes mínimos de votantes (30-35% por ejemplo) para poder obtener esa representación, de lo contrario será legal el ejercicio de esa posición pero no legitima….

LAMENTAMOS la situación personal de nuestro anigo Joe Martínez, ojalá y pueda demostrar que se trata más de una motivación política que verdaderamente del caso que se le está acusando. Conocemos a Joe desde hace muchísimos años y sabemos no sólo de su total y absoluta entra como funcionario electo, sino también de su impoluta trayectoria, en estos momentos difíciles nuestra solidaridad…

