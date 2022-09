(04 de septiembre del 2022. El Venezolano).- Desde hace ya demasiado tiempo para mi gusto, nuestro destruido país ha tomado la punta, la cabecera, los primeros lugares en todo tipo de estadísticas o medición de interés mundial. Esta secuencia de récords nefastos no es casual ni es el ensañamiento contra un gobierno, en este caso con el poder usurpado, ni mucho menos contra un pueblo que ha pasado tantas penurias.

Es la manifestación en números reales, en porcentajes, en maltrato vivido por nuestra de lo que el comunismo ha hecho con el país más rico de América Latina. Salir de esa lista de países mal vistos, nada confiables, despreciados por la poca ética de sus conductores nos avergüenzan sin medida. Lo que si es indescriptible, no mesurable, ni entra en ninguna fórmula de estadísticas es el daño que nos han hecho, la de veces que somos objeto de xenofobias y vejaciones por el solo hecho de ser venezolanos. No hay forma de que ese agravio planificado y ejecutado por el traidor mayor, hoy felizmente difunto y sus asqueantes herederos tenga posibilidad alguna de perdón, ni ante las leyes humanas ni ante la justicia divina.

Las consecuencias de este aquelarre sin fin son lamentables y segun las informaciones de esta semana resaltamos en una de esas mediciones resultando que la crisis de los migrantes venezolanos se convirtió en la más grande del mundo, según datos verificados por las plataforma de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U) somos 6.8 millones de venezolanos desplazados, refugiados, empatando a Ucrania y superando a Siria dónde son 6.6 millones y son países que están en guerra real, no como la guerra económica inventada por el narcochavismo. Eso sin contabilizar los cientos de miles que salen por caminos y trochas ilegales en las fronteras de Colombia y Brasil, o sea, que ya se habla del éxodo de 8 millones de venezolanos dispersos por todo el planeta buscando paz.

El dato, con fecha de corte del 5 de agosto, supone un aumento del 9,7% (660.000 personas). Esto frente al último reporte ofrecido en julio que daba cuenta de 6,15 millones de migrantes. También el presidente de la O.E.A, Luis Almagro, afirmó que se ha convertido en la crisis de migrantes y refugiados más grande del mundo.

Cuando escribí hace unos días sobre la educación venezolana, allí afirmé que era una política de estado la destrucción de las universidades, asfixiandolas económicamente porque les interesaba un pueblo ignorante, para manipularlo fácilmente y comenté algunas pruebas en mi época como gobernador, algunos de mis lectores me catalogaron de exagerado.

Hoy puedo afirmar categóricamente y con evidencias que los primeros interesados de estimular la diaspora y convertirla en política de estado, son los narcocriminales que tienen secuestrado el poder. ¿Recuerdan cuando en el programa de chisme de Diosdado Cabello afirmó que se fuera todos del país y los dejaran con el pueblo revolucionario? Tuvo toda la razón, fue una planificación.

Para muestra un botón. ¿Sabia el pueblo que el tercer rubro de la economía venezolana, son las remesas? Para ser más explícito, los millones que estamos afuera que mandamos dólares para ayudar a los familiares, le queda un porcentaje al gobierno, o sea, los venezolanos fuera del país somos un gran negocio redondo para esos malandros ya que les entran aproximadamente unos cuatro mil millones de dólares anuales

¿Qué le puede interesar a esos demonios que regresemos, si Nicolás Maduro es un extranjero, solicitado por la justicia internacional por terrorismo y narcotrafico? Esto sin meter los dividendos del narcotrafico que maneja el capo de El Furrial.

Me asombro, aquí filosofando desde la cárcel del exilio, de que todavía haya alguna gente creyendo que esos narcobandoleros saldrán del poder con votos, ya somos cuatro millones de votantes ¿creen también, son tan ingenuos de pensar que ellos nos permitirán ejercer ese derecho constitucional?

Reitero cada vez más convencido de que la solución para salir de esta condena impuesta por los castrocomunismo y sus secuaces es mediante un levantamiento de los cuadros medios militares a quienes hay que seguir estimulando y aprovechar el gran descontento que hay en sus filas, tambien está la opción de programar drones de alta precisión como los utilizados por el gobierno norteamericano para acabar con el ex ministro de la defensa Iraní Qasem Soleimani. Este mal que no cesa en mi país es un padecimiento prolongado en el que nuestra gente no da para más, apoyo cualquier opción que los elimine sin compasión pues ellos no han tenido paz con la miseria, los ataco y los fustigo sin pausa con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

